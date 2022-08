নয়াদিল্লি, 3 অগস্ট: দাদার বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভে ভাই ৷ যন্তর মন্তরে ধরনায় বসেন নরেন্দ্র মোদির ভাই প্রহ্লাদ মোদি ৷ তিনি সর্বভারতীয় ন্যায্য মূল্য দোকানদার সংগঠনের (All India Fair Price Shop Dealers' Federation, AIFPSDF) সহ-সভাপতি ৷ সংগঠনের নানাবিধ দাবিদাওয়া নিয়ে বাকিদের সঙ্গে তিনিও প্ল্যাকার্ড, ব্যানার হাতে সামিল হন ৷ স্লোগান দিতে থাকেন (PM Modi's Brother Prahlad Modi Protests With Fair Price Shop Dealers In Delhi) ৷

সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, "ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে স্মারকলিপি জমা দেবে ৷ সেখানে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘ-দিন ধরে যাবতীয় দাবিদাওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে ৷ এখন সব জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে ৷ দোকান চালানোর খরচও তাল মিলিয়ে বাড়ছে ৷ প্রতি কেজিতে মাত্র 20 পয়সা মূল্য বৃদ্ধিও আমাদের জন্য নিষ্ঠুর বিদ্রুপ ৷"

গতকালের বিক্ষোভ-অবস্থানের পর আন্দোলন কোনদিকে যাবে, তা ঠিক করতে বুধবার ন্যায্যমূল্য দোকানদার সংগঠন জাতীয় স্তরে একটি কার্যনির্বাহী বৈঠক ডেকেছে ৷ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু সংবাদসংস্থাকে জানান, তাঁরা আজ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গেও দেখা করতে পারেন ৷

ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির মাধ্যমে চাল, আটা, চিন, ভোজ্য তেল, ডাল জাতীয় শস্য সরবরাহের ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের ৷ এর জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছে সংগঠনটি ৷ তাদের আরও দাবি, সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গের রেশন মডেলের মতো বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক ৷ সদস্যরা আরও জানান, জম্মু ও কাশ্মীর-সহ সব রাজ্যের বকেয়া এখুনি দিয়ে দিক কেন্দ্র সরকার ৷

বিশ্বম্ভর বসু বলেন, "আমরা চাই, ভোজ্য তেল, ডাল এবং এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারগুলিও ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমেই দেওয়া হোক ৷ গ্রামাঞ্চলের ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলারদেরও সরাসরি চাল, আটা পাওয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হোক ৷ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় আমাদের দাবিদাওয়ার বিষয়টি সংসদে তুলেছেন ৷"