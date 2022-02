নয়াদিল্লি, 7 ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেসের অস্ত্রে কংগ্রেসকেই ঘায়েল করার কৌশল নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (pm modi uses jawaharlal Nehru name to attack congress and rahul gandhi) ৷ সোমবার লোকসভায় কংগ্রেসের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বারবার টেনে আনেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রসঙ্গ ৷ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে তিনি কখনও সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসকে বিঁধলেন, আবার কখনও তাঁর আক্রমণের উদ্দেশ্য রইল কংগ্রেস সাংসদ তথা নেহরুর প্রপৌত্র রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷

গত সোমবার এবারের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে ৷ ওই অধিবেশনের শুরুতে প্রথামাফিক ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ramnath Kovind) ৷ সেই ভাষণের ধন্যবাদ দিতে আজ লোকসভায় বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Motion of Thanks on the President Address) ৷ সেখানেই তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে নেহরুর নাম বারবার টেনে আনেন ৷

টাটা-বিড়লার সরকার

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব বলতে উঠে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধেছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ তার মধ্যে অন্যতম ছিল দুই শিল্পপতিকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷

এদিন তার পালটা জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তবে একবারও তিনি রাহুলের অভিযোগের প্রসঙ্গ তোলেননি ৷ বরং টেনে এনেছেন অতীতের কথা ৷ তাঁর দাবি, ‘‘নেহরু-ইন্দিরারজির আমলে, তাঁদের সরকারকে টাটা-বিড়লার সরকার বলা হত ৷ আপনাদের সহযোগীরা সেই সময় বলা হত ৷ আপনারা সেখান থেকে শিখে এখন বলছেন ৷ এখন শুধু আক্রমণের লক্ষ্য (পাঞ্চিং ব্যাগ) বদলে গিয়েছে ৷’’

ভারত ও ভারতীয়ত্ব

সেদিন রাহুল গান্ধি লোকসভায় দাঁড়িয়ে ভারত অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যের সমষ্টি বলে দাবি করেছেন ৷ ভারত কারও রাজত্ব নয়, এখন সব রাজ্যের মানুষকে সমান অধিকার দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছিলেন ৷ পক্ষান্তরে মোদি নিজেকে ভারতের রাজা বলে ভাবে, এমনটাই কটাক্ষ করেন তিনি ৷

এদিন রাহুলের এই কটাক্ষেরও জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ টেনে এনেছেন বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ করা ভারত ও ভারতীয়ত্বের কথা ৷ পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহরলাল নেহরুর ‘ভারত কি খোঁজ’ শীর্ষক বই থেকে ভারত সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন মোদি ৷ সেখানে কীভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এক হয়ে কীভাবে ভারত রাষ্ট্র তৈরি করেছে, সেকথা উল্লেখ রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন ৷

মোদির অভিযোগ, তামিলদের উস্কানি দিচ্ছে কংগ্রেস ৷ কংগ্রেস বরাবর এই ভাবেই বিভাজনের রাজনীতি করে ৷ এর সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, ইতিহাস থেকে যারা শিক্ষা নেয় না, তারা ইতিহাসে হারিয়ে যায় ৷

উদাহরণ নেহরু-কংগ্রেস

কংগ্রেস যে বিষয়গুলি বারবার মোদিকে আক্রমণ করে, এদিন সেই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে পালটা আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে কখনও নেহরুর উদাহরণ টেনে আনেন ৷ কখনও আবার কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করেন ৷

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মূল্যবৃদ্ধির দায় কোরিয়া-সহ অন্যদেশের উপর চাপাতেন ৷ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলতেন ৷ পরবর্তীকালে কংগ্রেসও এই কাজ করেছে ৷ বারবার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিশ্বের পরিস্থিতির উপর দায় চাপানো হয়েছে ৷

তাঁর দাবি, ‘‘এখন কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে মূল্যবৃদ্ধির দায় কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন ৷ আমরা এটা করব না ৷’’

মেক ইন ইন্ডিয়া

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, মেক ইন ইন্ডিয়া নিয়ে উপহাস করেছিল কংগ্রেস ৷ দেশের যুবশক্তি মেক ইন ইন্ডিয়া সফল করে দেখিয়েছেন ৷ কংগ্রেসই এতে উপহাসের পাত্র হয়ে গিয়েছে ৷ কারণ, কংগ্রেস দেশকে অপমান করেছেন ৷

