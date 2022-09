নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: বিদায় রাজপথ ৷ 2023 সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড হবে কর্তব্য পথে ৷ বুধবার নয়াদিল্লি পৌরনিগম (New Delhi Municipal Council, NDMC) ঐতিহাসিক এই প্রস্তাবনা পাশ করেছে ৷ সম্প্রতি সংস্কার করে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইন্ডিয়া গেট (Rashtrapati Bhavan to India Gate) পর্যন্ত এই রাস্তার ৷ রাজপথের নাম এখন 'কর্তব্য পথ' ৷ আজ বৃহস্পতিবার, সন্ধে 7টা নাগাদ এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi to inaugurate the newly-named Kartavya Path) ৷ পিএমও-র পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে জানা হয়েছে, 'অমৃতকালে নতুন ভারতের জন্য এই পদক্ষেপগুলি প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ নতুন শপথের অঙ্গ (Panch Pran for New India in Amrit Kaal) ৷ ঔপনিবেশিক মানসিকতার সব চিহ্ন সরিয়ে দেওয়া হবে ৷'

এবছর স্বাধীনতা দিবসে (15 August PM Modi Red Fort Address) লালকেল্লায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ঔপনিবেশিক মানসিকতা মুছে ফেলার কথা জানিয়েছিলেন ৷ রাজপথের নাম বদলের পাশাপাশি 8 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার 'দ্য গ্র্যান্ড ক্যানোপি'র তলায় বসবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি ৷ যার উচ্চতা 28 ফুট ৷ যেখানে পঞ্চম জর্জের মূর্তি ছিল ৷

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে 3 কিলোমিটার লম্বা এই রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক কারণে ৷ একশো বছরে দু'বার এর পরিবর্তন হল ৷ ফিরে দেখা যাক এর ইতিহাস ৷ 1911 সালে ভারত নামক সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লি এসেছিলেন ৷ সে সময় ঔপনিবেশিক দেশের রাজধানী ছিল 'ক্যালকাটা' (then Calcutta), এখন কলকাতা ৷ সম্রাট রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করেন ৷

1920 সালে তৈরি হয় রাজপথ ৷ পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত ৷ রয়েছে ভাইসরয়ের বাড়ি 'ভাইসরেগাল প্যালেস' (Viceregal Palace) ৷ আর এখানে থেকে পুরো শহরটাকে প্যানোরামিক ভিউতে দেখা যায় ৷ এর নামকরণ হয়েছিল পঞ্চম জর্জের নামে ৷ অনেকটা লন্ডনে কিংসওয়ের (the Kingsway in London) মতো ৷ 1905 সালে পঞ্চম জর্জের বাবা সপ্তম এডওয়ার্ডের সম্মানে তৈরি ৷ দেশ ছেড়ে ব্রিটিশরা চলে গেল ৷ তখন হিন্দিতে এর নাম হল 'রাজপথ' ৷

নতুন কর্তব্য পথ (Revamped Kartavya Path)

সেন্ট্রাল ভিস্তা এভিনিউ-এর (Cental Vista Avenue, CVA) দৈর্ঘ্য 2 কিমি ৷ সংস্কার করা এই রাস্তায় 74টি ঐতিহাসিক লাইট পোল রয়ে গিয়েছে ৷ নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের (Ministry of Housing and Urban Affairs) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে 900টি নতুন লাইট পোল বসানো হয়েছে ৷ কংক্রিটের বদলে হাজার হাজার স্যান্ডস্টোন ৷ এছাড়া সাধারণ পথচারীদের জন্য রাজপথ আর ইন্ডিয়া গেটের সীমানায় 16.5 কিমি ফুটপাথ যোগ হয়েছে ৷ 19 একরের খালও পুনর্নির্মান করেছে কেন্দ্র ৷

সুবজ আচ্ছাদন (Green cover)

101 একরের বিশাল বাগান আছে ভিস্তা এভিনিউতে ৷ নানা প্রজাতির ঘাস রোপণ করা হয়েছে ৷ জল আটকে কোনও ক্ষতি যেন না হয়, তাই প্রয়োজনীয় জায়গা ঢালু করা এবং ড্রেনের বন্দোবস্ত আছে ৷ একেবারে খাঁটি জাম গাছ সংরক্ষিত রয়েছে এখানে ৷ আগে যে সব গাছ ছিল সেগুলোর সমীক্ষা এবং ক্য়াটালগ করে রেখেছে মন্ত্রক ৷

নতুন সুবিধে (New amenities)

নবনির্মিত এভিনিউয়ের 8টি পৃথক জায়গায় শৌচালয়, কিয়স্ক, জল খাওয়ার ঝরনা আছে ৷ 64টি শৌচালয় মহিলাদের জন্য, পুরুষদের 32টি ৷ পাশাপাশি আরও 10টি শৌচালয় ৷ বিভিন্ন জায়গায় আছে 7টি ভেন্ডিং প্লাজা ৷ ব্যস্ত সময়ে ট্র্যাফিকের যানজটে পথচারীদের কোনও অসুবিধে যেন না হয় ৷ তাই গুরুত্বপূর্ণ জংশনে হেঁটে পারাপারে 4টি নতুন আন্ডারপাস তৈরি হয়েছে ৷ এতে মানুষ নিরাপদে রাস্তা পেরতে পারবে ৷

গত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে সিভিএ-র পুনঃসংস্কারের কাজ শুরু হয় ৷ 2021-এর নভেম্বরে প্রজেক্টটি শেষের কথা ছিল ৷ কোভিড-19-এর জন্য কাজে খানিক ব্যাঘাত হয়েছে ৷ তবে থমকে যায়নি ৷ আর আজ তো সেই উদ্বোধন, জানিয়েছেন সরকারি আধিকারিক ৷

সিভিএ অর্থাৎ সেন্ট্রাল ভিস্তা এভিনিউকে সাজাতে 477 কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৷ এর সঙ্গে আছে নতুন সংসদ ভবন (new Parliament building), যার জন্য প্রায় 862 কোটি লেগেছে ৷

