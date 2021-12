নয়াদিল্লি, 22 ডিসেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই আমাদের দেশেও দ্রুত বাড়ছে ওমিক্রনের (Omicron in India) সংক্রমণ ৷ বুধবার পর্যন্ত দেশজুড়ে 213 জন ওমিক্রনে (Omicron cases statistics in India) আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷ সংক্রমণ (PM's Review Meet over Omicron) সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে দিল্লি (Highest Omicron cases India) ও মহারাষ্ট্রে ৷ নতুন করে ওমিক্রন হানা দিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানেও ৷ উদ্ভুত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi meeting on Omicron)৷

এখনও পর্যন্ত দেশের 15টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাসা বেঁধেছে ওমিক্রন (PM Modi to chair Review Meet amid Omicron cases surge)৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে 90 শতাংশই হয় সেরে উঠেছেন (Omicron recovery in India) নয়তো অন্যত্র চলে গিয়েছেন ৷ এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি 57 জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লিতে (Delhi with highest number of Omicron cases)৷ তারপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র ৷ সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন 54 জন ৷

এরপরে যে রাজ্যগুলিতে ওমিক্রনের প্রভাব বেশি সেগুলি হল, তেলাঙ্গানা (24), কর্নাটক (19), রাজস্থান (22), কেরালা (15) ও গুজরাত (14) (State wise statistics for Omicron in India)৷ দেশে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টে আক্রান্ত (Omicron infection) রোগীর সংখ্যা 213 ৷

পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগামিকাল শীর্ষ স্বাস্থ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ওমিক্রনের পাশাপাশি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টও এখনও উপস্থিত থাকায় চিন্তা আরও বেড়েছে প্রশাসনের ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে 6 হাজার 317 জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন (India reports 6,317 new Covid cases in last 24 hours) ৷ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 318 জন ৷ এ পর্যন্ত দেশে 4 লক্ষ 78 হাজার 325 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷

