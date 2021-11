নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of Parliament) শুরুর আগেই উত্তাপের আবহ সংসদে ৷ অধিবেশনের প্রাক্কালে সর্বদলীয় বৈঠকে (TMC raises issues in All-Party Meet) হাজির থাকলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM skips All-Party Meet Before Winter Session) ৷ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনুপস্থিতিকে হাতিয়ার করতে ছাড়েনি বিরোধীরা ৷ গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে কৃষি আইন নিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল বলে জানায় কংগ্রেস ৷ কৃষি আইন নিয়ে কথা বলার অনুমতি না-মেলায় বৈঠক থেকে ওয়াক-আউট করে বেরিয়ে যান আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং ৷ আর সংসদে আলোচনার জন্য আজ 10টি বিষয় তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (women's reservation bill) ৷ তার আগের দিন প্রথামতো নয়াদিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেয় 31টি রাজনৈতিক দল ৷ আলোচনার জন্য হাজির হন বিভিন্ন দলের 42 জন নেতা ৷ তবে অপ্রত্যাশিত ভাবে এ দিনের বৈঠকে হাজির হননি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ৷ এ প্রসঙ্গে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি (Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi) বলেন, "সর্বদলীয় বৈঠকে আসার এই প্রথা চালু করেছিলেন মোদিজি ৷ তার আগে পর্যন্ত শুধুমাত্র সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীই এই বৈঠকে আসতেন ৷ আজ প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেননি ৷"

বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে হাজির ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল ৷ প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে বলেছেন, "আমরা আশা করেছিলাম যে, প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করবেন ৷ আমরা কৃষি আইন নিয়ে আরও কিছু জানতে চাইতাম কারণ এই আইন পরে অন্য কোনও রূপে ফিরে আসতে পারে এমন কিছু সম্ভাবনা রয়েছে ৷"

শীতকালীন অধিবেশনের আগে সর্বদলীয় বৈঠকে নেই মোদি, তৃণমূলের নজর 10 বিষয়ে

এ দিনের বৈঠকে কৃষি আইন, মহিলা সংরক্ষণ বিল-সহ 10টি ইস্যু উত্থাপন করে তৃণমূল কংগ্রেস, যে ইস্যুগুলি নিয়ে তারা এবারের অধিবেশনে আলোচনা চায় ৷ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে আইন আনা ও লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে লগ্নি বন্ধ করার প্রসঙ্গ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷

সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, শীতকালীন অধিবেশনেই মহিলা সংরক্ষণ বিল আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷ বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা না-করে যাতে বিলগুলিকে হিমঘরে পাঠানো না-হয়, সেই দাবিও জানিয়েছে তৃণমূল ৷ এ ছাড়াও বেকারত্ব, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করার অভিযোগ নিয়েও তৃণমূল এদিন সরব হয় বলে জানিয়েছে সূত্র ৷

সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফ-এর আওতাধীন এলাকাবৃদ্ধির বিষয়টিও এদিন তোলেন তৃণমূল নেতারা ৷ তাঁরা তুলে ধরেন পেগাসাস, বাদল অধিবেশনের গন্ডগোল ও দেশের কোভিড পরিস্থিতির প্রসঙ্গ ৷ সোমবার থেকে শুরু হয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হচ্ছে 23 ডিসেম্বর ৷

