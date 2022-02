সাহারণপুর (উত্তর প্রদেশ), 10 ফেব্রুয়ারি : ভারতের দাক্ষিণাত্য যখন উত্তাল হিজাব বিতর্ক (Hijab Controversy at Karnataka) ঘিরে, ঠিক সেই সময় দেশের উত্তর প্রান্ত থেকে মুসলিম মহিলাদের জন্য বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদি (Modi on Muslim Women) ৷ বৃহস্পতিবার তিনি অভিযোগ করলেন মুসলিম মহিলাদের পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে ৷ এর জন্য নিত্যনতুন ফন্দি খুঁজছে কেউ কেউ (pm modi says people are finding new ways to block muslim women rights) ৷

বিস্তারিত আসছে...