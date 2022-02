নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি : ভারতকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে 2022-23 আর্থিক বছরের বাজেট (PM Modi Says Budget 2022 will make Modern India) ৷ এমনটাই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ বুধবার বিজেপির তরফে আয়োজিত ‘আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থা‘ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এই কথা বলেন তিনি (BJPs Aatmanirbhar Arthvyavastha Programme on Budget 2022) ৷

এদিন ওই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে তিনি জানান, এবারের বাজেটে এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা ভারতকে আধুনিকতার পথে নিয়ে যাবে ৷ ভারতকে আত্মনির্ভরত হতে হবে এবং আধুনিক ভারত গড়তে হবে ৷ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ আর এই ধরনের সিদ্ধান্ত গত সাত বছর ধরে বারবার নেওয়া হচ্ছে ৷ যার জেরে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ এগিয়ে চলেছে ৷'

একই সঙ্গে তিনি জানান, ভারতীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ৷ করোনা অতিমারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে নতুন বিশ্ব তৈরির সম্ভাবনাও রয়েছে ৷ এখন ভারতের প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টিকোণ বদলে গিয়েছে ৷ এখন সারা বিশ্বই শক্তিশালী ভারতকে দেখতে চায় ৷ সেই কারণেই প্রতিটি ভারতবাসীর দায়িত্ব দেশের অর্থনীতিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ৷

প্রসঙ্গত, সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশন (Budget Session 2022) শুরু হয় ৷ সেদিন প্রথামাফিক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ramnath Kovind) ভাষণ দেন ৷ তাঁর ভাষণে মোদি সরকারের (Modi Government) নানা ইতিবাচক দিক উঠে আসে ৷ মঙ্গলবার সংসদে 2022-23 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ সেখানে পরবর্তী আর্থিক বছরে সরকারি খরচের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি অতীতে মোদি সরকারের ইতিবাচক কাজের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয় ৷ বুধবার প্রধানমন্ত্রীও তাঁর সরকারের ইতিবাচক দিকগুলি বিজেপির অনুষ্ঠানে ব্যাখ্যা করেন ৷

এর আগে মঙ্গলবার বাজেটের বিশ্লেষণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, এই বাজেট আরও পরিকাঠামো তৈরি করবে, আরও বিনিয়োগ নিয়ে আসবে, আরও বৃদ্ধি করবে এবং আরও কর্মসংস্থান তৈরি করবে ৷ এই বাজেটের ফলে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরির পথ সুনিশ্চিত করা গিয়েছে ৷ অর্থনীতি এই বাজেটের দ্বারা আরও শক্তিশালী হবে ৷ এদিনও তিনি সেই একই কথাগুলি আবার উল্লেখ করেন ৷ তিনি এই বাজেটকে গরিব মানুষের বাজেট বলেও ব্যাখ্যা করেন ৷