নয়াদিল্লি, 23 মার্চ : উপপ্রধানকে খুন ৷ তারপর প্রায় 10টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং 12 জনের মৃত্যু (যদিও পুলিশের দাবি আটজনের মৃত্যু হয়েছে ) ৷ রামপুরহাটের এই ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য ৷ যার আঁচ গিয়ে পৌঁছেছে নয়াদিল্লিতেও ৷ এবার এই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রামপুরহাট হত্য়াকাণ্ডের ঘটনায় উৎকন্ঠা প্রকাশ করে জানালেন, এই ঘটনা জঘন্যতম অপরাধ ৷

এদিন ভার্চুয়ালি কলকাতায় বিপ্লবী ভারত গ্যালারির উদ্বোধন করছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেসময়েই বগটুইের ঘটনা নিয়ে সরব হলেন তিনি ৷ মোদি বলেন, ‘‘আশা করি বাংলার সরকার অপরাধীদের শাস্তি দেবে ৷ দোষীদের যেন ক্ষমা না করা হয় ৷ প্রয়োজনে সবরকম সহযোগিতা করবে কেন্দ্র ৷ রামপুরহাটের ঘটনা জঘন্যতম অপরাধ ৷’’

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee says she will go to Bagtui) ৷ বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিধবা ভাতা দেওয়ার একটি অনুষ্ঠান থেকে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে আজই সেখানে যেতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিজেপির প্রতিনিধি দল যাওয়ায় তিনি আজ যাননি ৷