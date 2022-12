আমেদাবাদ, 28 ডিসেম্বর: স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা হীরাবেনকে (PM Modi Mother Hospitalized) ৷ মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে আমেদাবাদের এবার ইউএন মেহতা হাসপাতালে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi reaches UN Mehta Hospital to see his mother) ।

ইউএন মেহতা ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার-এর তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, হীরাবেনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল । জানা গিয়েছে, হাসপাতালে পৌঁছেছেন গুজরাতের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কুনিয়িল কৈলাসনাথন। এছাড়াও বিজেপি বিধায়ক দর্শনাবেন ভাঘেলা, বিধায়ক কৌশিক জৈনও হাসপাতালে পৌঁছেছেন ।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর ভাই প্রহ্লাদ মোদি ও তাঁর পরিবার একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ৷ যদিও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে তাঁরা সুস্থ রয়েছেন বলে ৷ ঘটনাক্রমে তারপরেই আজ হীরাবেনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির আসার সম্ভবনা থাকায় এদিন সকাল থেকেই ইউএন মেহতা হাসপাতালেও (UN Hospital) পুলিশি ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল ।

উল্লেখ্য, হীরাবেন এ বছরের জুন মাসের 18 তারিখ 100 বছরে পা দিয়েছেন ৷ শত কাজের মাঝেও সেসময় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ মায়ের সঙ্গে পুজো করে সেদিন তিনি ৷ হীরাবেনের পা ধুয়ে প্রধানমন্ত্রী সেই জল চোখে ছোঁয়ান ৷ মোদির মাকে অমর করে রাখতে গান্ধিনগরে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় তাঁর নামে ৷ সেটির নাম দেওয়া হয়েছে 'পূজ্যা হীরাবা মার্গ' (Pujya Hiraba Marg) ৷

কোনও বড় কাজের আগে মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী ৷ সম্প্রতি গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন হীরাবেনের দরবারে হাজির হয়েছিলেন তিনি ৷ বেশ কিছুক্ষণ সময়ও কাটান তিনি মায়ের সঙ্গে ৷ তাঁরা গল্প করেন ৷ সোফায় বসে চা খান ৷ আর ছেলেকে কাছে পেলেই বারবার হীরাবেনের মুখে হাসি ফুচে ওঠে ৷ এর আগে বহুবার সেই ছবি ধরা পড়েছে ৷

প্রসঙ্গত, হীরাবেনের অসুস্থতার খবর আসার পর থেকেই তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে টুইট করেছেন রাহুল গান্ধি । প্রধানমন্ত্রীর মা'র সুস্থতা কামনা করেছেন একাধিক রাজনৈতিক নেতাও ।