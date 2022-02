নয়াদিল্লি, 17 ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরে বিয়েবাড়িতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় 13 জনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (President Kovind condole loss of lives in UP's Kushinagar Mishap) ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM President on UP Mishap) ৷ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু 2 লাখ টাকা ও আহতদের 50,000 টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন নমো ৷

প্রধানমন্ত্রী তাঁর টুইটে লিখেছেন, "উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক ৷ এই ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি ৷ আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি ৷ যাবতীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় প্রশাসন ৷" মৃতদের পরিবার ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণও ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এই ঘটনায় মর্মাহত রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দও ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে টুইটে লেখা হয়েছে, "উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের (UP's Kushinagar accident) দুর্ঘটনা মহিলা ও শিশু-সহ এতজনের মৃত্যুর খবরে শোকাহত ৷ এই দুঃখজনক ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি ৷"

বুধবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কুশিনগরে (UP Wedding Tragedy) ৷ আচমকা কুয়োয় পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান 13 জন (several die after drowning in well UP) ৷ নেবুয়া নৌরঙ্গিয়া থানা এলাকায় জনৈক পরমেশ্বর কুশওয়াহার বাড়িতে বিয়ের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের সময় কুয়োর একটি স্ল্যাবে বসেছিলেন বেশ কয়েকজন মহিলা (Women killed as they accidentally fall into well) ৷ তবে অত্যধিক চাপে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে সেই স্ল্যাব ৷ কুয়োয় পড়ে যান অনেকে ৷ প্রাণ যায় 13 জনের ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও ৷