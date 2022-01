নয়াদিল্লি, 10 জানুয়ারি : করোনার প্রতিষেধক নেওয়ার শংসাপত্রে থাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি (PMs Photo on Covid Vaccine Certificate) ৷ ওই শংসাপত্র থেকে এবার প্রধানমন্ত্রীর ছবি সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল (pm modi photo will remove from vaccine certificates in poll bound states) ৷ তবে এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র দেশের পাঁচটি রাজ্যে কার্যকর হবে ৷

আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চের মধ্যে দেশের পাঁচটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, গোয়া ও মনিপুরে বিধানসভার নির্বাচন (Assembly Elections in Five States) ৷ গত শনিবার ভোট ঘোষণা হয়েছে ৷ জারি হয়ে গিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত আদর্শ আচরণবিধি ৷ সেই কারণেই ওই পাঁচ রাজ্যে করোনার প্রতিষেধকের শংসাপত্র থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি ৷ তবে নয়াদিল্লিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের একটি সূত্র থেকে এই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

এর আগে গত বছর মার্চ-এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ সেই নির্বাচনের সময় এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা ৷ করোনার প্রতিষেধকের শংসাপত্রে কেন মোদির ছবি থাকবে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগও জানানো হয় বিরোধীদের পক্ষ থেকে ৷

বিরোধীদের দাবি, মেনে স্বাস্থ্যমন্ত্রক করোনার প্রতিষেধকের শংসাপত্র থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সরিয়ে নেয় ৷ এবারও তারা সেই একই পথে হাঁটতে চলেছে ৷

