আমেদাবাদ, 11 মার্চ : পাঁচ রাজ্যের ভোটে বাউন্ডারি হাঁকানোর পরদিনই নিজভূমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi at Ahmedabad) ৷ শুক্রবার তিনি গুজরাতের আমেদাবাদে পৌঁছেই রোড শো-তে অংশগ্রহণ করেন (PM Modi holds massive roadshow in Ahmedabad) ৷ বিমানবন্দর থেকে বিজেপির কার্যালয় কমলম পর্যন্ত ওই রোড শো হয় ৷ এছাড়া এই সফরে তিনি গুজরাত পঞ্চায়েত মহাসম্মেলনে ভাষণ দেবেন (Panchayat Mahasammelan at Gujarat) ৷ ওই সম্মেলন থেকে গুজরাতের জন্য কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন ৷ ওই সম্মেলনে গুজরাতের 1 লক্ষ পঞ্চায়েতি সদস্য যোগ দেবেন ৷

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে গুজরাতে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে ৷ 33টি জেলা পঞ্চায়েত, 248টি তালুক পঞ্চায়েত ও 14500টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে ৷ সেখান থেকেই 1 লক্ষ সদস্য ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন ৷ যার নাম গুজরাত পঞ্চায়েত মহাসম্মেলন : আপনু গাম, আপনু গৌরব ৷

এদিন গুজরাতে যাওয়ার আগে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর কী কী কর্মসূচি রয়েছে, সেই কথাও উল্লেখ করেন ৷ আগামিকালও নিজের রাজ্যে থাকবেন তিনি ৷ শনিবার তিনি রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের উদ্বোধন করবেন ৷ রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (Rashtriya Raksha University) 2020 সালের 1 অক্টোবর সূচনা হয় ৷ ওই বিশ্ববিদ্যালের প্রথম সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ৷ এছাড়া তিনি একাদশ খেল মহাকুম্ভের সূচনা করবেন ৷ সেখানে ভাষণও দেবেন ৷

চার রাজ্যে জয়ের পরদিনই গুজরাতে মোদির রোড শো

তবে সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছে এদিনের রোড শো ৷ মোদিকে স্বাগত জানাতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ চলতি বছরের শেষে গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন ৷ চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ভাল ফলের উপর ভরসা করেই গুজরাতের ক্ষমতা ধরে রাখতে চায় বিজেপি ৷ তার প্রস্তুতি শুক্রবার থেকে শুরু হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

