নয়াদিল্লি, 27 মে : লাদাখে দুর্ঘটনার জেরে সেনা জওয়ানদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi expresses anguish for victims of Ladakh army vehicle accident incident) ৷ শুক্রবার এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "লাদাখে বাস দুর্ঘটনার জেরে বীর সেনা জওয়ানদের মৃত্যুর ঘটনায় আমি গভীর শোকাহত ৷ তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা ৷ আমি আশা করি যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন ৷ আহতদের সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে ৷"

এদিন সেনার একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লাদাখের শিয়ক নদীতে পড়ে যায় ৷ গড়িটিতে 26 জন জওয়ান ছিলেন ৷ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 9 জওয়ান ৷ জানা গিয়েছে, সকাল 9টা নাগাদ সেনার গাড়িটি এদিন যখন পর্তাপুরের ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে লেহ জেলার তুরটুকে ফরওয়ার্ড ক্যাম্পে যাচ্ছিল সেই সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সেনার গাড়িটি প্রায় 50 ফুট নিচে পড়ে যায় ৷ দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয় ৷ আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে পর্তাপুরের ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই গুরুতর আহত 7 সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয় (7 Indian Army soldiers lost their lives so far in a vehicle accident in Ladakh) ৷

আরও পড়ুন : নদীতে পড়ল সেনার গাড়ি, লাদাখে মৃত 7 জওয়ান

ঘটনায় 19 জন জওয়ান আহত হন ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য হরিয়ানার পঞ্চকুলার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এই হাসপাতালে আরও 2 জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷