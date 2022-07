HOME / BHARAT / PM MODI CONGRATULATES FORMER OLYMPIAN ATHLETE PT USHA ON BEING NOMINATED TO THE RAJYA SABHA

Updated on: 33 minutes ago নয়াদিল্লি, 6 জুলাই: রাজ্যসভায় মনোনীত হলেন কিংবদন্তি ভারতীয় অ্যাথলিট পিটি ঊষা ৷ পিটি ঊষার পাশাপাশি পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের জন্য মনোনীত হয়েছেন মিউজিক মায়েস্ত্রো ইলিয়ারাজা ৷ দু'জনকেই শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমবন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi congratulates former Olympian athlete PT Usha on being nominated to the Rajya Sabha) ৷ পিটি ঊষা, ইলিয়ারাজা-র পাশাপাশি এদিন দক্ষিণ ভারতেরই আরও দুই ব্যক্তিত্বকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, যারা এঁরা হলেন মানবপ্রেমী ও ধরমস্থলা মন্দিরের ধর্মাধিকারী বীরেন্দ্র হেগাড় এবং চিত্রনাট্যকার ভি বিজয়েন্দ্র প্রসাদ ৷ এদিন টুইটারে নাম ঘোষণা করে প্রত্যেককেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ 'পায়োলি এক্সপ্রেস' পিটি ঊষা-কে শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি লেখেন, "পিটি ঊষা জি সকল ভারতীয়ের কাছে একজন অনুপ্রেরণা ৷ খেলাধুলোয় তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে সকলেই অবগত। পাশাপাশি গত কয়েকবছর ধরে যেভাবে ভবিষ্যতের অ্যাথলিটদের তৈরি করছেন উনি, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রাজ্যসভায় মনোনীত হওয়ার জন্য ওনাকে অভিনন্দন।" আরও পড়ুন: মোদি-মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা মুখতার আব্বাস নকভির সঙ্গীত পরিচালক ইলিয়ারাজারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিন মোদি লেখেন, "সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ইলিয়ারাজা বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন। তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে সমস্ত অনুভূতি দুর্দান্তভাবে প্রতিফলিত হয়। সেইসঙ্গে তাঁর জীবনের কাহিনীও সমানভাবে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের। উনি জীবনে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছেন। উনি রাজ্য়সভায় মনোনীত হওয়ায় অত্যন্ত খুশি হয়েছি।" . Loading...

