গুজরাত, 20 এপ্রিল : বিশেষ আয়ুষ ভিসা চালু করবে মোদি সরকার ৷ আজ আন্তর্জাতিক আয়ুষ সম্মেলনে একথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনদিনের সফরে গুজরাত গিয়েছেন মোদি ৷ বুধবার গান্ধিনগরে 'গ্লোবাল আয়ুষ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনোভেশন সামিট'-এর উদ্বোধন করেন তিনি ৷ উপস্থিত ছিলেন হু-র ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ টেড্রস আধানম, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীণ জুগনউথ (PM Modi announces of Special Ayush visa to seek traditional treatments in India) ৷

ভারতের চিরাচরিত চিকিৎসা এবং ওষুধে বিশ্বের আগ্রহ বাড়াতে বিশেষ ভিসা চালু হবে ৷ ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পেতে ইচ্ছুক এমন অন্য দেশের নাগরিকেরা এই বিশেষ 'আয়ুষ ভিসা'-র সাহায্যে পরম্পরাগত চিকিৎসার সুবিধে নিতে পারবেন ৷

মোদি বলেন, "আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি কী ভাবে আয়ুষের ওষুধ, সাপ্লিমেন্ট এবং প্রসাধন দ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে চলেছে ৷ আমরা বিশেষ আয়ুষ হলমার্ক চালু করব ৷ ভারতে উৎপাদিত উচ্চমানের আয়ুষ সামগ্রীতে এই হলমার্ক প্রয়োগ করা হবে ৷"

তিনি জানান, বহু চাষি ঔষধি গাছের চাষ করেন ৷ তাঁরা যেন সহজেই বাজারে সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধে পান ৷ এই জন্য সরকার আয়ুষ ই-মার্কেটপ্লেস-এর আধুনিকীকরণ এবং বিস্তারের উপর কাজ করছে ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এ বছর এখনও পর্যন্ত 14টি স্টার্টআপ ইউনিকর্ন ক্লাবে যোগ দিয়েছে ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী, খুব দ্রুত আয়ুষ ইকোসিস্টেম থেকেও ইউনিকর্ন উঠে আসবে ৷"