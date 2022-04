নয়াদিল্লি, 11 এপ্রিল : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে রাশিয়ার নাম না-করেও বুচা গণহত্যা নিয়ে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার রাতে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে এই বৈঠক হয় (meeting between PM Narendra Modi and US President Joe Biden) ৷ বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি বলেন, "ইউক্রেনের বুচা শহরে নিরীহ নাগরিকদের খুনের যে খবর এসেছে তা চিন্তার বিষয় ৷ আমরা ঘটনার নিন্দা করেছি ৷ ভারত চায় এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক ৷ "

নরেন্দ্র মোদি এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলেন, "আমরা আশি করি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে ৷ আমি রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে একাধিকবার কথা বলেছি ৷ তাঁদের বলেছি, নিজেদের মধ্যে সরাসরি কথা বলতে ৷ ভারত ইউক্রেনে মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে ৷ আরও ওষুধ দ্রুত পাঠানো হবে ৷"

এদিন আমেরিকাকে ভারতের স্বাভাবিক মিত্র বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মুখেও শোনা গিয়েছে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সমঝোতার কথা ৷ ইউক্রেনে ভারত যে সাহায্য পাঠিয়েছে এদিন তার প্রশংসা করেছেন বাইডেন ৷ ইউক্রেন-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷