নয়াদিল্লি, 26 মার্চ: রাম সেতুকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঘোষণা করা হোক ৷ এই দাবিতে একটি আবেদন জমা পড়ল সুপ্রিম কোর্টে ৷ জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছেন আইনজীবী অশোক পাণ্ডে ৷ তিনি ভক্তদের জন্য একটি দেওয়াল নির্মাণ করার কথাও জানিয়েছেন আবেদনে ৷ এর আগে 20 মার্চ সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছিল, বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীর করা আবেদনটি যত দ্রুত সম্ভব শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করবেন ৷ শীর্ষ বিজেপি নেতা রাম সেতুকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কেন্দ্রের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেছিলেন (A plea has been filed in the Supreme Court seeking that the Ram Sethu be declared as a national monument) ৷

তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত রাম সেতুর আরেক নাম আদম ব্রিজ ৷ পাম্বান দ্বীপ এবং মান্নার দ্বীপের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এই সেতু ৷ মান্নার দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ৷ পাথর দিয়ে তৈরি ৷ এই সেতু নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে ৷ স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর সহযোগীরা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সেতুবন্ধনের উদ্দেশ্যে এই সেতু তৈরি করেছিলেন ৷ তাই রাম সেতুর সঙ্গে হিন্দুদের ভাবাবেগ জড়িয়ে আছে ৷

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার তাদের প্রথম পর্বে সেতুসমুদ্রম শিপ ক্যানেল প্রজেক্টের (Sethusamudram Ship Channel project) উদ্যোগ নিয়েছিল ৷ তখন এই হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ৷ 2007 সালে এই শিপিং ক্যানেলের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ৷ কেন্দ্র অবশ্য পরে জানিয়েছিল, এই প্রজেক্টের 'সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা'র বিষয়টি চিন্তা করে প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ৷ রাম সেতুর কোনও ক্ষতি না-করে অন্য রুটো শিপিং চ্যানেল প্রজেক্ট নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ৷

এই প্রজেক্টের বিরোধিতা করে রাম সেতুকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে ঘোষণা করার পক্ষে আবেদন জানান প্রবীণ বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী ৷ এমনকী ইউপিএ জমানার প্রথম দিকে ডিএমকে বিভিন্ন পুঁথি, পুরাণে এই সেতুর অস্তিত্ব নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে প্রশ্ন তোলে ৷ সেতুসমুদ্রম শিপ ক্যানেল প্রজেক্টে নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে একাধিক রাজনৈতিক দল, পরিবেশবিদ এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন ৷ এই প্রজেক্টে মান্নারের সঙ্গে পাল্ক স্ট্রেটের মধ্যে 83 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ওয়াটার চ্য়ানেল তৈরি করার কথা ছিল ৷ এতে লাইমস্টোন পাথরগুলিকে সরাতে হত এবং সমুদ্রের ড্রেজিং করতে হত ৷

আরও পড়ুন: মুক্তি পেল অক্ষয়ের নতুন ছবি 'রাম-সেতু'-র টিজার