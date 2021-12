নয়াদিল্লি, 11 ডিসেম্বর : পিনাকা রকেটের বর্ধিত সংস্করণের (Pinaka ER Successful Test Firing) একের পর এক পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে ৷ গত তিনদিন ধরে পোখরানে এই প্রক্রিয়া চলে ৷ শনিবার একথা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Defence Ministry on successful test firing of Extended Range Pinaka rocket system) ৷ তারা জানিয়েছে, ডিআরডিও-র (Defence Research and Development Organisation) কাছ থেকে পাওয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি বেসরকারি সংস্থা এই রকেট সিস্টেম তৈরি করেছে ৷

এই প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি জারি করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷ তাতে বলা হয়েছে, ‘‘ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে এই পরীক্ষা চালিয়েছে ডিআরডিও (DRDO) ৷ বেসরকারি কারখানায় তৈরি এই রকেট সিস্টেমটির গত তিনদিন ধরে পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষপণ করা হয়েছে ৷ এই ট্রায়াল চলাকালীন বিভিন্ন দূরত্বের এবং বিভিন্ন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন রকেট উৎক্ষেপণ করা হয় ৷’’

পিনাকা এমকে-1 রকেট সিস্টেমের (Pinaka MK-I rocket system) পাল্লা প্রায় 40 কিলোমিটার ৷ পিনাকা এমকে-2 (Pinaka MK-II rocket system) সংস্করণটি আবার 60 কিলোমিটার উড়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে ধংস করতে সক্ষম ৷ এছাড়া, ডিআরডিও-র প্রযুক্তি ব্যবহার করে পিনাকার যে নতুন সংস্করণটি তৈরি করা হয়েছে, সেটির নাম পিনাকা-এডিএম ৷ এই সংস্করণটিরও সফল ট্রায়াল করা হয়েছে পোখরানে ৷ সব মিলিয়ে মোট 24টি রকেটের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ৷

মন্ত্রকের বক্তব্য, প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থা ও কারখানাগুলি কেমন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করে, সেটাই যাচাই করে দেখা হচ্ছিল ৷ গত তিনদিনের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হওয়ায় আশার আলো দেখছে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ ৷ তাদের মতে, আগামী দিনে এই পদ্ধতিতে আরও অনেক সরঞ্জাম তৈরি করা সম্ভব হবে ৷ প্রসঙ্গত, ডিআরডিও ছাড়াও সংশ্লিষ্ট রকেটগুলির নকশা তৈরির দায়িত্বে ছিল এআরডিই (Armament Research and Development Establishment) এবং এইচইএমআরএল (High Energy Materials Research Laboratory) ৷