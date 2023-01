জামনগর (গুজরাত), 8 জানুয়ারি: জামনগরে জোড়া খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য (Person Killed his Wife and Daughter at Jamnagar Gujarat) ৷ জামনগর শহরের লালপুর-থেবা চৌকদি বাইপাসের মাঝের শুনশান এলাকায় শনিবার রাতে মিলল মা ও মেয়ের দেহ (Double Murder at Jamnagar Gujarat) ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ দু'টি উদ্ধারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে ৷ খুন অনুমান করে পুলিশ মৃত মহিলার স্বামীকে সন্দেহবশত আটক করে থানায় নিয়ে যায় ৷ এরপরই জেরায় স্ত্রী ও মেয়েকে গলা কেটে খুনের কথা স্বীকার করে অভিযুক্ত ৷

জামনগরের লালপুর চকের কাছে হোটেল টেনের পিছনে মৃতদেহ মেলার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ দেহ দু'টি দেখতে পেয়ে এক পথচারীই পুলিশে খবর দেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এরপর পঞ্চকোশী বি ডিভিশনের পাশাপাশি এলসিবি পুলিশ ও সিটি ডিভিশনের পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয় ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে 30 বছর বয়সি মৃত ওই মহিলার নাম শাবানা ও সঙ্গে তাঁর এক-দেড় বছরের মেয়ে রুবিনা ৷ এর মধ্যে শাবানার গলা কাটা অবস্থায় ছিল ৷ মা ও মেয়ে দু'জনেরই দেহ উদ্ধার করে জামনগর সরকারি জিজি হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ ৷

তাঁদের গ্রামের নামের পাশাপাশি পুলিশ জানতে পারে মৃতের স্বামীর নাম তারিফ ৷ তিনি গত তিন-চার মাস ধরে স্ত্রী-কে মারধর করতেন ৷ সেই কারণে মেয়েকে নিয়ে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায় ৷ পরে অবশ্য মীমাংসা করে দু'জনকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন তারিফ ৷ কিন্তু তা সত্বেও স্বামীর সঙ্গে থাকতে চাননি শাবানা ৷ তারপরেও তারিফ তাঁকে ফোন করে ডাকতেন ৷ এরপর শাবানা জামনগরে আসতেই মেয়ে-সহ তাঁকে খুন করেন তারিফ ৷

দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায় শাবানার মুখে,ঘাড়ে ও বুকে আঘাতের ছাপ স্পষ্ট ৷ মেয়ে রুবিনার গলাতেও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ৷ রাজকোট বি ডিভিশন পুলিশ অভিযুক্ত তারিফকে গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী তার শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ অন্যদিকে জামনগর থানার পুলিশ খুনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তাকে ৷

