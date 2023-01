নয়াদিল্লি, 20 জানুয়ারি: স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্থার অভিযোগে হরিশ চন্দ্রকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত ৷ দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধানের সঙ্গে অশালীন আচরণ ও গাড়িতে টেনে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবার পুলিশ হরিশকে (47) গ্রেফতার করে এবং দিল্লির একটি আদালতে পেশ করে ৷ আদালত তাকে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ সে সঙ্গম বিহার এলাকার বাসিন্দা ৷ গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে (Harish Chandra, Accused of molesting and dragging the Delhi Commission for Women Chief Swati Maliwal) ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, ডিসিডব্লিউ প্রধান স্বাতী মালিওয়ালের দাবি, বৃহস্পতিবার দিনের ব্যস্ত সময়ে তিনি অল ইন্ডিয়া অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর (All India of Medical Sciences) বাইরে তাঁর দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ সেই সময় এই ঘটনা ঘটে ৷ একটি গাড়ি তাঁকে কয়েক মিটার দূরত্ব পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় ৷ একটি সংবাদসংস্থাকে পুলিশ আধিকারিক চন্দন চৌধুরী জানিয়েছেন, স্বাতীর দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, তিনি 2.45 নাগাদ তাঁর দলের সঙ্গে এইমসের বাইরে ছিলেন ৷ সেই সময় অভিযুক্ত হরিশ চন্দ্র, মালিওয়ালের কাছে যায় ৷ সে মদ্যপ অবস্থায় ছিল ৷ স্বাতী পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন, এক ব্যক্তি একটি সাদা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ৷ তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে গাড়িটি এসে থামে ৷ তাঁকে দেখে অভিযুক্ত অশালীন আচরণ করতে থাকে ৷ এরপর ওই ব্যক্তি স্বাতীর হাত ধরে টানাটানি করে গাড়ির ভিতরে ঢুকে বসার জন্য গাযের জোর খাটাতে থাকে ৷ দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধান তাকে বাধা দেন ৷ তখন ওই ব্যক্তি চলে গেলেও কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে ৷ আবারও ওই এক আচরণ করতে থাকে ৷

স্বাতী মালিওয়াল এইমস-এর 2 নম্বর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন । এই এলাকাটি কোটলা থানার অন্তর্ভুক্ত ৷ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "এরপর স্বাতীও প্রতিবাদ করে গাড়িচালকের সাইড উইন্ডোর কাছে যান ৷ ঠিক সেই সময় চালক জানলার কাচটি তুলে দেন এবং স্বাতীর হাত তাতে আটকে যায় ৷ ওই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে স্বাতী মালিওয়ালকে 10-15 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় অভিযুক্ত ৷"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 3.12 মিনিট নাগাদ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে একটি ফোন আসে ৷ 3.20 মিনিট নাগাদ এসিপি হউজ খাস-সহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ৷ এরপর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ পুলিশের কাছে স্বাতী মালিওয়াল একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ৷ মালিওয়াল এবং অভিযুক্ত- দু'জনকেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ৷