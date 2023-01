নয়াদিল্লি, 27 জানুয়ারি: বাড়তে থাকা স্ক্রিন টাইম নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ শুক্রবার পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ সেখানেই তিনি জানান, একজন ভারতীয় গড়ে 6 ঘণ্টা শুধুমাত্র স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেয় ৷ এই যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে সময় নষ্ট করার মানে নিজের সম্ভাবনাগুলিও নষ্ট করে ফেলা। এনিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi expressed concern over increase of screen time among Indian citizens) ৷

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে তালকাটোরা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পরীক্ষা পে চর্চার (Pariksha pe Charcha 2023) ষষ্ঠ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ৷ এখানে নরেন্দ্র মোদি পড়ুয়া, শিক্ষক, বাবা-মায়েদের কাছে প্রশ্ন তোলেন, "ভারতে একজন নাগরিক স্ক্রিনের পিছনে প্রতিদিন গড়ে 6 ঘণ্টা করে সময় (average of 6 hours on screen) খরচ করেন ৷ এটা দুশ্চিন্তার বিষয় ৷ ভগবান আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব এবং অসীম সম্ভাবনাময় স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন ৷ তখন এই যন্ত্রের ক্রীতদাসে (slave of gadgets) পরিণত হবেন কেন ?"

এছাড়াও তিনি এদিন দেশের পড়ুয়াদের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে কথা বলেন ৷ এর মধ্যে পড়ুয়ারা কীভাবে সময়কে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারবে থেকে শুরু করে মনে চাপ না নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার উপায় বা সামাজিক চাপের সঙ্গে লড়াই করার মতো অনেক প্রাসঙ্গিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন ৷ এর মধ্যে ছিল চিটিংয়ের বিষয়টিও ৷ পরীক্ষায় টুকলি করা বা চিটিং করার অসুবিধেগুলি পড়ুয়াদের কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বাবা-মায়েদের সন্তানের কাছ থেকে আশা করাটা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু তাদের কীভাবে পরিচালনা করা উচিত ? অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে সেই বার্তা দেন মোদি ৷ নিজের মধ্যে বিশ্বাস রাখার উপর জোর দেন তিনি ৷ তাদের সৃজনশীলতাকে পরিচালনা করা এবং সফলতার শীর্ষে পৌঁছতে হলে ভালো কিছুর জন্য কঠিন পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন মোদি ৷

এদিন প্রায় 2 হাজার 400 জন পড়ুয়া সরাসরি মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান ৷ এছাড়া কোটি কোটি পড়ুয়া তাদের স্কুলের স্ক্রিনে, দূরদর্শনে এই অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচার দেখেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতি বছর বহু পড়ুয়া কী ভাবে নিজেদের পরিচালনা করতে হবে, তা জানতে চায় ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "প্রতি বছর সারা দেশ থেকে বহু পড়ুয়া আমার কাছে পরামর্শ চেয়ে লেখে ৷ এটা খুব উৎসাহজনক এবং আমার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে ৷" এদিন তিনি আরও জানান, পরীক্ষা পে চর্চা আসলে তাঁরও পরীক্ষা ৷ কারণ কোটি কোটি পড়ুয়া তাঁর পরীক্ষ নেয় ৷ আর তিনি এতে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন ৷