কলকাতা 7 ডিসেম্বর : একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপি যুবনেত্রীর কাছে মাদক উদ্ধার হওয়ার ঘটনা রীতিমত শোরগোল ফেলে দিয়েছিল বাংলার রাজনীতিতে ৷ সেই মামলায় কিছুদিন আগেই জামিন পেয়েছিলেন অন্যতম মূল অভিযুক্ত বিজেপি নেতা রাকেশ সিংহ । আর এবার জামিন পেলেন আরেক বিজেপি নেত্রী পামেলা গোস্বামী (Pamela Goswami gets her bell order form the High Court in the drug case ) । ফেব্রুয়ারি মাসের 19 তারিখে আলিপুর থেকে 70 গ্রাম কোকেন-সহ পামেলা গোস্বামীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । পরদিন আলিপুর আদালতে তোলার সময় পামেলা গোস্বামী চেঁচিয়ে বলেছিলেন, তিনি নির্দোষ এবং তাকে ফাঁসানো হয়েছে৷ বিজেপি নেতা রাকেশ সিংহ তাঁকে ফাঁসিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি । তার কিছুদিন পর তদন্তে নেমে রাকেশ সিংহকেও গ্রেফতার করে পুলিশ ।

মঙ্গলবার এই রায় শোনার পর পামেলা গোস্বামীর বাবা কৌশিক গোস্বামী বলেন," আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম পামেলা নির্দোষ । আজ তা প্রমাণিত হল, 292 দিন পর তার জামিন মিলেছে । পামেলা বলত, যে মূল দোষী সেই রাকেশ সিংহ জামিন পেয়ে গেল কিন্তু তাকে জেলে থাকতে হচ্ছে । "

জামিন পেলেন বিজেপি নেত্রী পামেলা গোস্বামী

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ পামেলার জামিন মঞ্জুর করে ৷ পামেলার তরফে আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এই ঘটনায় নিম্ন আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ, সেখানে পামেলা গোস্বামীর নাম নেই । পাশাপাশি মূল অভিযুক্ত রাকেশ সিংহ ইতিমধ্যেই জামিনে মুক্ত।" রাজ্যের তরফেও তাঁর জামিনের ব্যাপারে আপত্তি করা হয়নি। তারপরই ডিভিশন বেঞ্চ বিনাশর্তে পামেলার জামিন মঞ্জুর করে। এর আগে নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন জানালেও বিচারক তা খারিজ করে দিয়েছিলেন ।