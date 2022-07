নয়াদিল্লি, 17 জুলাই: সংসদে বাদল অধিবেশন (Monsoon Session of Parliament 2022) শুরুর আগের দিন, অর্থাৎ আজ, কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপর হামলা এবং চিনা অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনা চাইল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ৷ তবে, শুধু এই দু’টি বিষয় নয় ৷ মোট 13টি গুরুতর বিষয়ে সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে আলোচনা চেয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি (Oppositions Demand Discussion on Kashmiri Pandit and Chinese Intrusion in Monsoon Session of Parliament 2022) ৷

এ নিয়ে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) বলেন, ‘‘অধিবেশনে চিনা অনুপ্রেবেশ, বিদেশনীতি, বন সংরক্ষণ আইনে বদল এবং কাশ্মীরী পণ্ডিত ও কংগ্রেস নেতাদের উপর আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করতে হবে ৷’’ প্রসঙ্গত, এই বাদল অধিবেশনে কেন্দ্র 32টি বিল পাশ করাতে চাইছে ৷ যার মধ্যে মাত্র 13টি ইস্যু নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা চেয়েছে বিরোধীরা ৷ যা নিয়ে সরকারের তরফে বলা হয়েছে, যে কোনও বিষয় নিয়ে সংসদের অধিবেশনে আলোচনা করার দরজা খোলা রয়েছে ৷

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী এ দিন জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ অন্যদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সিঙ্গাপুর সফর নিয়ে আপের তরফে প্রশ্ন করা হয় ৷ সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালের সিঙ্গাপুর সফরের ফাইল দিল্লির উপ-রাজ্যপাল পাশ করাননি ৷ তবে, এ দিনের এই সর্বদল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে সরব হন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ ৷