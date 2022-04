নয়াদিল্লি, 5 এপ্রিল : মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবিতে সরব বিরোধীরা ৷ তাই মঙ্গলবার বিরোধী সাংসদদের একাংশ এই নিয়ে নোটিস দিয়েছে (Opposition MPs Move Suspension of Business Notice Over Price Rise in Rajya Sabha) ৷ ওই সাংসদরা সকলেই রাজ্যসভার ৷ তাঁদের দাবি, পূর্ব নির্ধারিত সব আলোচনা বাতিল করে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করতে হবে (Suspension of Business Notice in Rajya Sabha) ৷ যাঁরা এই নোটিস দিয়েছেন, সেই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) আবিররঞ্জন বিশ্বাস, সুস্মিতা দেব ও মৌসম নুরের নাম রয়েছে ৷

এর আগে সোমবার রাজ্যসভা বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে বারবার মুলতবি হয়েছে ৷ জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি (Fuel Price Hike) ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি (Essential Commodities Price Hike) নিয়েই বিরোধীরা ওই বিক্ষোভ দেখিয়েছে সংসদের উচ্চকক্ষে ৷ যদিও বিরোধীরা এই নিয়ে আলোচনা চেয়ে আগে নোটিস দিয়েছিল ৷ কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায় ৷ তার পরই বিরোধী সাংসদরা বিক্ষোভ শুরু করেন ৷ কেন আলোচনার নোটিস খারিজ করে দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে ও শিবসেনার সাংসদরা ৷

এদিকে জ্বালানি তেলের দাম গত দুই সপ্তাহ ধরে বেড়েই চলেছে ৷ গত 15 দিনে 13বার বেড়েছে জ্বালানি তেলের দাম ৷ রোজই লিটার পিছু প্রায় 80 পয়সার আশেপাশে বাড়ছে পেট্রলের দাম ৷ মঙ্গলবারও পেট্রলের দাম প্রতি লিটারে 80 পয়সা বেড়েছে ৷ ফলে গত 15 দিনে পেট্রলের দাম 9 টাকা 20 পয়সা বেড়েছে ৷

আরও পড়ুন : Women Reservation Bill : রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল আনতে নোটিস তৃণমূলের