হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়ে প্রকাশ্যে প্রণাম করছেন সরকারি উচ্চাধিকারিক ৷ এমন ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তারপরেই তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে বিজেপি ও কংগ্রেস (BJP and Congress to find fault with the "tendency" of some officials to do such acts in the state) ৷

মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (Chief Minister K Chandrasekhar Rao) সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়ায় তাঁর পা ছুঁলেন স্বাস্থ্য দফতরের এক উচ্চাধিকারিক ৷ বুধবার এই ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ৷ এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি বিরোধী পদ্মশিবির এবং কংগ্রেস ৷ রাজ্যে কিছু সরকারি আধিকারিকের এরকম প্রবণতা আছে, অভিযোগ প্রতিপক্ষদের ৷

মঙ্গলবার টিভি চ্যানেলে দেখা যায়, পাবলিক হেলথ ডিরেক্টর জি শ্রীনিবাস রাও মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে নিচু হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁলেন ৷ এদিন 8টি মেডিক্যাল কলেজ চালু করেন কেসিআর ৷ এই ভিডিয়ো সামনে আসতেই হইচই পড়ে যায় ৷

এই ঘটনার সমালোচনা করেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন বিধান পরিষদের সদস্য রামাচন্দের রাও ৷ তিনি বলেন, "তেলেঙ্গানায় বেশ কয়েকজন আধিকারিকের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পা ছোঁয়ার প্রবণতা দেখা যায় ৷ যখন তাঁদের সার্ভিস রেকর্ড ভালো থাকে না (when they are in service" is not in good taste), তখনই তাঁরা এরকম করেন ৷" তিনি আরও জানান, অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা রাজনীতিতে যোগ দিলে তাও বিষয়টা বোঝা যায় ৷ স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাজকর্ম দেখে রাও বলেন, "এর আগে আরও এক উচ্চ আধিকারিক এই কাণ্ড করেছিলেন ৷ পরে তিনি তাঁকে বিধান পরিষদের সদস্য (Member of the Legislative Council) করে পুরস্কৃত করা হয় ৷"

তিনি আরও বলেন, "একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজনীতিতে পা রাখছে, এটা হলে না হয় বুঝতাম ৷ কিন্তু চাকরি করছেন, এমন অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের উপর পড়ে যাওয়া খুব বিরক্তিকর ব্যাপার ৷"

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ওই আধিকারিককে একটি গোলাপি রঙের জামা উপহার হিসেবে পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন ৷ কারণ টিআরএস অর্থাৎ কেসিআরের দলের পতাকার রং গোলাপি ৷ ওই আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷ সিদ্দিপেট জেলার কালেক্টর ভেঙ্কটরমন রেড্ডি (Venkatram Reddy) গত বছর মুখ্যমন্ত্রীর পা ছুঁয়ে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন ৷