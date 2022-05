ভুবনেশ্বর, 6 মে : নৌকাডুবিতে মারা গেলেন একজন ৷ 10 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার খুরদা জেলার চিলকা হ্রদে (One died in as boat with tourists capsizes in Chilika Lake Odisha) ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটক ও অন্য যাত্রী-সহ মোট 11 জনকে নিয়ে কালীজাই মন্দির (Kalijai temple) থেকে চিলকার একটি দ্বীপ বালুগাঁওতে (Balugaon) ফিরছিল নৌকাটি ৷ সেই সময় কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যে পড়ে (boat was caught in a nor'wester) চাধেইগুহা পাহাড়ের কাছে (Chadheiguha hill) যাত্রী সমেত ডুবে যায় নৌকাটি ৷ তীর থেকে মাত্র 15 কিলোমিটার দূরত্বে, জানিয়েছে পুলিশ ৷

নৌকায় বালেশ্বর জেলার 8 জন পর্যটক, 2 জন নৌকাচালক এবং কালীজাই মন্দিরের এক দোকানদার ছিলেন ৷ পর্যটকেরা সবাই লাইফ জ্যাকেট পরে ছিলেন ৷ তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না উদ্ধারকারী দল পৌঁছয়, ততক্ষণ তাঁরা সবাই হ্রদে ভেসে থেকে বেঁচে গিয়েছেন ৷ পরে উদ্ধারকারী দল তাঁদের নিয়ে আসে ৷

মন্দিরের দোকানদারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ তাঁর নাম রাজকিশোর খুন্তিয়া ৷ নৌকাচালক জানিয়েছেন, দোকানদার প্রতিদিনই ব্যবসার কারণে যাতায়াত করতেন ৷ শুক্রবার আনুমানিক বেলা 1টা নাগাদ চিলকার তিরে একটি বাঁধের কাছ থেকে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় ৷

ভারতীয় নৌসেনার বালুগাঁও পুলিশ এবং দমকল বাহিনী যৌথভাবে এই উদ্ধারকার্যে নামে ৷ যাত্রীদের বালুগাঁও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁরা সকলে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন বলে জানা গিয়েছে ৷