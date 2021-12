মুম্বই ও কলকাতা, 4 ডিসেম্বর : কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করা মানে মোদি সরকারের হাত শক্ত করা (Shiv Sena opinion on opposition alliance) ৷ এমনই মনে করে শিবসেনা ৷ শনিবার বালাসাহেব ঠাকরের দলের মুখপত্র সামনায় এই দাবিই করা হয়েছে ৷

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কি বিরোধী জোট আদৌ সম্ভব ? এতদিন ধরেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ৷ শনিবার সামনার সম্পাদকীয় আরও একবার প্রাসঙ্গিক করে তুলল সেই প্রশ্নই ৷

রাজনৈতিক মহলের মতে, শিবসেনা মুখপত্রের সম্পাদকীয়র মাধ্যমে আসলে নিশানা করল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসকে (On the opposition alliance, the Shiv Sena disagrees with Mamata Banerjee) ৷ কারণ, কংগ্রেসকে বারবার আক্রমণ করছে তৃণমূল ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে কংগ্রেসের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ বারবার তুলছে তারা ৷ বিজেপিকে হারানোর ক্ষেত্রে তৃণমূল যে এগিয়ে আছে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সেই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য দাবিদার, সেটা গতকালই জাগোবাংলার সম্পাদকীয় থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির ৷

এই পরিস্থিতিতে শনিবার সামনায় শিবসেনার তরফে লেখা হয়েছে যে বিরোধীদের আগে এক হতে হবে ৷ তার পর কে নেতৃত্ব দেবেন, তা ঠিক করতে হবে ৷ আর কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যে সেই কাজ সম্ভব নয়, সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ওই সম্পাদকীয়তে ৷ কারণ, কংগ্রেসকে বিরোধী জোট থেকে বাদ দিলে আসলে ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতই শক্ত করা হবে ৷

তবে একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসাও করা হয়েছে ৷ সেখানে মমতাকে বাঘিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হারানোর জন্য মমতার প্রশংসাও করা হয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহে মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সফরে অসুস্থতার কারণে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি ৷ তবে বৈঠক হয় উদ্ধব-পুত্র তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে ও শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় নিরুপমের সঙ্গে (Mamata Shiv Sena Meeting) ৷ তার পর শিবসেনার এই অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷

তৃণমূল ও মমতার অবস্থান এখন স্পষ্ট ৷ তারা বিরোধী জোটের প্রশ্নে কংগ্রেসকে গুরুত্বই দিতে চাইছে না ৷ তাই একদিকে যেমন দেশজুড়ে ঘাসফুল শিবির নিজেদের শক্তি বাড়াচ্ছে, তেমনই বিরোধী জোট তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে ৷

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতিতে সব দরজা খোলা রাখতে চাইছে শিবসেনা ৷ একদিকে তারা মহারাষ্ট্রের সরকার বাঁচানোর তাগিদে জোট শরিক কংগ্রেসকে গুরুত্ব দিচ্ছে, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে ভবিষ্যতের জোটে থাকার পথও খোলা রাখছে ৷