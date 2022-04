আমেদাবাদ, 9 এপ্রিল : গুজরাতে ওমিক্রনের উপ-প্রজাতি এক্সই-র প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ল (Omicron's sub variant XE Detects) ৷ মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজের বাসিন্দা এক ব্যক্তি গতমাসে সস্ত্রীক গুজরাতের বরোদায় গিয়েছিলেন ৷ সেখানে 12 মার্চ তাঁর করোনা পজিটিভ আসে ৷ তাঁর নমুনা জিনোম সিকোয়েন্স পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল ৷ শুক্রবার সেই রিপোর্টে ওমিক্রনের উপ-প্রজাতি এক্সই-র সংক্রমণ ধরা পড়েছে (Mumbai Resident A Man Tested Positive for Omicron's Sub Variant XE) ৷ শনিবার সরকারিভাবে সেই তথ্য জানিয়েছে বরোদা পৌরনিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিক দেবেশ প্যাটেল ৷

বরোদা পৌরনিগমের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি গতমাসে মুম্বই থেকে গুজরাতে যান ৷ সেখানে তাঁর আরটি-পিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ তবে, রিপোর্ট আসার আগেই মুম্বইয়ে ফিরে যান ওই ব্যক্তি ৷ বরোদায় স্থানীয় এক আত্মীয়ের ঠিকানা দিয়েছিলেন কোভিডের পরীক্ষার রিপোর্ট ডেলিভার করার জন্য ৷ তবে, জিনোম সিকোয়েন্সে ওমিক্রনের উপ-প্রজাতির সংক্রমণের রিপোর্ট শুক্রবার এসেছে (Omicron's sub variant XE Detects in Vadodara) ৷ আর ওই ব্যক্তির বর্তমানে কী পরিস্থিতি ? সেই তথ্৷ বরোদা পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে নেই বলে জানিয়েছে ওই স্বাস্থ্য আধিকারিক ৷

বর্তমানের করোনার ওমিক্রন প্রজাতির উপ-প্রজাতি এক্সই’র সংক্রমণ ধরা পড়েছে পশ্চিমের দেশগুলিতে ৷ আর ওমিক্রনের থেকেও অতিদ্রুত এই উপ-প্রজাতির সংক্রমণ ছড়ায় বলেই প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷

তবে, মুম্বইয়ের ওই ব্যক্তির এক্সই ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার বিষয় নিয়ে ওই স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মার্চ মাসে বরোদায় গিয়েছিলেন ৷ সেখানে 12 মার্চ তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ আর জিনোম সিকোয়েন্স পরীক্ষার রিপোর্টের ওমিক্রনের উপ-প্রজাতির সংক্রমণের বিষয়টি শুক্রবার জানা গিয়েছে ৷ তিনি জানান, ওই ব্যক্তি কোনও কাজে বরোদায় একটি হোটেলে উঠেছিলেন ৷ তাঁর সেখানে জ্বর আসার পর একটি বেসরকারি ল্যাবে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করান ৷ সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷