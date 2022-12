ম্যাঙ্গালুরু, 29 ডিসেম্বর: বয়স তাঁকে থামাতে পারেনি ৷ দমাতে পারেনি মনের জোর ৷ হরিয়ানার বাসিন্দা 63 বছরের কমলেশ রানা তাই এই বয়সেও বেরিয়ে পড়েছেন এক কঠিন যাত্রাকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে (Kamalesh Rana from Haryana) ৷ সাইকেলে করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সাইকেলে করে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি (old woman on cycle tour from Kanyakumari to Kashmir) ৷ তবে তাঁর এই যাত্রার মাঝেই তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছে দুর্ঘটনার (old woman who was on a cycle tour from Kanyakumari to Kashmir got injured in a vehicle accident) ৷

20 ডিসেম্বর মেঙ্গালুরুতে এক দুর্ঘটনায় ভেঙেছে তাঁর হাত ৷ ফলে আপাতত তাঁর হাতে ব্যান্ডেজ ও প্লাস্টার ৷ তবে এরপরেই হার মানতে নারাজ কমলেশ রানা ৷ সুস্থ হয়ে উঠে ফের তিনি তাঁর গন্তব্য কন্যাকুমারীর উদ্দেশে পাড়ি দেবেন বলে জানিয়েছেন (Old Woman in Cycle Tour) ৷

গত 26 সেপ্টেম্বর একটি সাইকেলে চেপে কাশ্মীর থেকে যাত্রা শুরু করেন কমলেশ (Kamalesh Rana) ৷ লক্ষ্য 4 হাজার 500 কিমি পাড়ি দিয়ে কন্যাকুমারী পৌঁছনো ৷ বর্তমানে মেঙ্গালুরুতে রয়েছেন ওই বৃদ্ধা ৷ ইতিমধ্যেই সাইকেল চালিয়ে তিনি পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন 4 হাজার 500 কিমি পথ ৷ 2019 সালে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাইক্লিং শুরু করেছিলেন তিনি ৷ এছাড়াও যোগা ও অ্যাথলেটিক্সে একাধিক সাফল্যও পেয়েছেন কমলেশ রানা ৷ মালয়েশিয়ার এশিয়ান মাস্টার অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদকও জিতেছেন তিনি ৷

এই প্রসঙ্গে কমলেশ রানা জানিয়েছেন, তাঁর এই সাইকেল যাত্রার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে বার্তা দেওয়া ৷ এই দুর্ঘটনা ঘটার পর এখানকার এক পরিবার আমাকে সাহায্য করেছে ৷ আমি সুস্থ হয়ে উঠে আবার গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেব ৷ তাঁর এই যাত্রাপথে কমলেশের সঙ্গে আলাপ হয় বিকাশ যাই নামে এক যুবকের ৷ উত্তরপ্রদেশের এই বাসিন্দাও কাশ্মীর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন ৷ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বার্তা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ৷ মুম্বই পর্যন্ত একসঙ্গে আসেন তাঁরা ৷ তারপর একাই মেঙ্গালুরু পর্যন্ত যান কমলেশ (old lady wants to give message on fitness) ৷