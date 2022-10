কৌশাম্বী, 10 অক্টোবর: প্রবাদ আছে, রাখে হরি মারে কে ! কথাটির সত্যাসত্য নিয়ে দ্বিমত থাকলেও নিয়তিতে বিশ্বাস রয়েছে অনেকেরই (Old woman falls in Ganga)৷ সেই নিয়তিই হয়তো সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল এক বৃদ্ধাকে ৷ কৌশাম্বীর উত্তাল গঙ্গায় পড়ে, 40 কিলোমিটার স্রোতের টানে ভেসে গিয়েও জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার হলেন তিনি ৷ হাসপাতালে চিকিৎসার পর জ্ঞানও ফিরে এসেছে (Woman found live in ganga Kaushambi)৷

রবিবার ফতেপুর জেলার এক বৃদ্ধা গঙ্গা নদীতে পড়ে যান । তিনি বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন । কোনও হদিশ না পেয়ে সবাই ধরেই নেন গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছেন তিনি ৷ তবে তা হয়নি ৷ গঙ্গার স্রোতের টানে 40 কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে কৌশাম্বীতে পৌঁছন বৃদ্ধা । রবিবার সন্ধ্যায় কৌশাম্বীতে নদীর তীরে এক মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেন মানুষজন । তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । প্রাথমিক চিকিৎসার পর জ্ঞান ফেরে বৃদ্ধার ৷ এরপর তিনি পুলিশকে তাঁর ঠিকানা জানালে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় (Old woman fell in Ganga was found alive)৷

কৌশাম্বী পুলিশ জানায়, ফতেপুর জেলার হাতগাওয়ান থানা এলাকার শ্যামাপুর গ্রামের বাসিন্দা শান্তি দেবী (75 বছর) রবিবার সকালে মলত্যাগ করতে গঙ্গায় গিয়েছিলেন । মলত্যাগের সময় হঠাৎ তাঁর পা পিছলে তিনি গঙ্গায় পড়ে যান । দীর্ঘ সময় বাড়ি না ফেরায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর নামে থানায় গিয়ে মিসিং ডায়েরি করেন ৷ পরিবার ও ডুবুরিরা গঙ্গায় তাঁর খোঁজ করলেও কোনও লাভ হয়নি । সবাই ধরেই নেন যে, গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধার ।

এরপর রবিবার সন্ধ্যায় কৌশাম্বী জেলার কড়াধাম থানার কাঠুয়া গ্রামে শান্তি দেবীকে নদীর তীরে পড়ে থাকতে দেখেন মানুষ । গ্রামবাসীরা বিষয়টি কড়াধাম পুলিশকে জানান । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বৃদ্ধাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে । জ্ঞান ফেরার পর তিনি তাঁর বাড়ির কথা পুলিশকে জানান । পুলিশ তাঁর পরিবারের সদস্যদের খবর দেয় । চিকিত্‍সকরাও তাঁকে চিকিৎসা শেষে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেন ।

বৃদ্ধার জামাতা কেদার লাল কৌশাম্বীতে পৌঁছলে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন । বৃদ্ধা নদীতে 40 কিলোমিটার ভেসে যাওয়ার পরও বেঁচে আছেন জানতে পেরে সবাই হতবাক । নিরাপদে নিজের বাড়িতে পৌঁছেছেন শান্তি দেবী ৷