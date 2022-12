থিরুপাত্তুর (তামিলনাড়ু), 22 ডিসেম্বর: তিনি নাকি কর ফাঁকি দিয়েছেন ! তাও বিশাল অঙ্কের ৷ এমন খবরে হঠাৎ মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল প্রৌঢ়া গুলজারের ৷ তিনি তামিলনাড়ুর পেরিয়ানকুপ্পাম গ্রামের বাসিন্দা ৷ স্বামী আগেই মারা গিয়েছেন ৷ এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার ৷ তাও ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম এবং মেয়ে হৃদরোগী ৷ তাঁরা একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকেন (Tax evasion of Rs. 8 crore in the name of an old woman who lived in a rented house near Thirupattur) ৷

এই অবস্থায় 19 ডিসেম্বর দুই মহিলা সরকারি আধিকারিক গুলজারের বাড়িতে আসেন ৷ তাঁরা জানান, চেন্নাই থেকে এসেছেন ৷ আধিকারিকরা বলেন, "আপনি সানরোরকুপ্পাম এলাকায় আইএস এন্টারপ্রাইজ (I S Enterprise in Sanrorkuppam) নামের একটি কোম্পানি চালান ৷ আপনি 8 কোটি টাকার কর ফাঁকি দিয়েছেন ৷"

এই তথ্য দিয়ে তার সমর্থনে একটি চিঠিও দেওয়া হয় গুলজারকে ৷ বলা হয়, অবিলম্বে এই কয়েক কোটি টাকার বকেয়া কর জমা দিতে হবে ৷ তা না হলে, প্রতিদিন 500 টাকা করে জরিমানা দিতে হবে ৷ স্বভাবতই আচমকা এমন অভিযোগে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন গুলজার, যাঁর সাংসারিক পরিস্থিতিও অন্যদের মতো নয় ৷ তিনি একাই অসুস্থ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার টেনে চলেছেন ৷ তাই অগত্যা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন প্রৌঢ়া ৷ স্থানীয়রা জানতে পারে তাঁকে উদ্ধার করেন ৷

এলাকার যুবকেরা আমবুর থানায় (গ্রামীন) (Ambur Rural Police Station) অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তাঁদের দাবি, গুলজারের নথিপত্র নিয়ে তাঁর নামে কেউ ভুয়ো সংস্থা (Fake company with documents of Gulzar) চালাচ্ছে ৷ শুধু গুলজার একা নন, আমবুর এবং ভানিয়ামবাদি গ্রামের অনেকেই জিএসটি না দেওয়ার অভিযোগে চিঠি পেয়েছেন ৷ সামাজিক কর্মীরা জেলা পুলিশকে অতি শীঘ্র পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছে ৷