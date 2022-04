লখনউ, 5 এপ্রিল : করোনার প্যানডেমিকের প্রভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে দূরপাল্লার ট্রেনের এসি কোচে পর্দা এবং চাদর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল রেল ৷ এবার সংক্রমণের হার কমায় ফের সেই পরিষেবাগুলি শুরু করছে রেল কর্তৃপক্ষ (NORTHERN RAILWAY RESTORED CURTAIN AND LINEN SERVICES IN TRAINS) ৷ উত্তর ভারতের 92টি ট্রেনের এসি কোচে আবারও পর্দা এবং 26টি ট্রেনে যাত্রীদের গায়ের চাদর দেওয়া হয়েছে (Curtains Facility Start in Trains) ৷

উত্তর রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন পর্দা ও বেডরোলগুলি ধোওয়া হয়নি ৷ ফলে সেগুলিকে পরিষ্কার করে ফের যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দিতে রেলের লন্ড্রি বিভাগকেও সক্রিয় করা হয়েছে ৷ স্টোর বিভাগকেও প্রয়োজনীয় পরিমাণে পর্দা ও বিছানার চাদর মজুত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বর্তমানে রেলের কাছে স্টোর থাকা চাদর ও পর্দাগুলিকে যতটা সম্ভব ব্য়বহারযোগ্য করে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক ৷

বাকি অন্যান্য ট্রেনেও পর্দা এবং চাদর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ স্টোরে ব্য়বহারযোগ্য স্টক বাড়লে ধীর ধীরে সব ট্রেনে এই পরিষেবা ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছে রেল ৷