লখনউ, 14 জানুয়ারি : আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তরপ্রদেশে শুরু হতে চলেছে বিধানসভার নির্বাচন ৷ সাত দফার ভোটের ওই দিনই প্রথম দফা (Seven Phases UP Election) ৷ সেদিন 58টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে ৷ শুক্রবার প্রথম দফার ভোটের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হল ৷ শুরু হল মনোনয়ন প্রক্রিয়া (Nomination Starts in UP Election First Phase) ৷

ওই দিন যে 58টি আসনে ভোট হবে, তা উত্তরপ্রদেশের 11টি জেলায় ছড়িয়ে ৷ ওই আসনগুলির মধ্য়ে অন্যতম হল - সামলি, মিরাট, মজফ্ফরনগর, বাগপত, হাপুর, গৌতমবুদ্ধনগর, গাজিয়াবাদ, বুলন্দশহর, মথুরা, আগ্রা ও আলিগড় ৷

প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন শেষ হচ্ছে আগামী 21 জানুয়ারি ৷ 24 জানুয়ারির মধ্যে মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনির কাজ শেষ হবে ৷ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষদিন 27 জানুয়ারি ৷

প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে সাত দফায় বিধানসভা ভোট (UP Assembly Polls 2022) ৷ আগামী 10 ফেব্রুয়ারি (UP Election First Phase on 10 th Feb) থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত ওই রাজ্যের 403টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন ৷ 10 মার্চ ভোটের ফল ঘোষণা ৷ সেই দিন ফলাফল গেরুয়া শিবিরের পক্ষে থাকবে নাকি, বিজেপিকে হারাতে পারবে বিরোধীরা, সেই দিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ ৷