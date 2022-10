স্টকহোম, 5 অক্টোবর: রসায়নে নোবেল পেলেন কার্লন বের্তজ্জি, মর্টান মেডেল এবং কে ব্যারি শার্পলেস । রযাল সুইডিশ আকাডেমি অফ সায়েন্সের মহাসচিব হান্স এলগ্রিন বুধবার স্টোকহোমের একটি অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন । বিভিন্ন মডিকিউল তৈরিতে সাফল্যের নজির রেখে নোবেল সম্মান পেলেন তিন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ( Nobel Prize for Chemistry)।

গত কয়েকদিন ধরে নানা ক্ষেত্রে নোবেল প্রাপকদের নাম ঘোষণার পালা শুরু হয়েছে । এর আগে চিকিৎসা ক্ষেত্র এবং পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাপকদের নাম ঘোষণা হয়েছে । এরপর শুক্রবার অর্থনীতিতে নোবেল প্রাপকের নাম ঘোষণা হবে । 10 তারিখ শান্তিতে নোবেল প্রাপকের নাম ঘোষণা হবে ।

এর আগে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন সুইডেনের বিজ্ঞানী সান্তে পাব (Svante Paabo bags Nobel in medicine) । নোবেল কমিটির সেক্রেটারি (Secretary of the Nobel committee) সোমবার সুইডেনের স্টকহোমের কারোলিনস্কা ইন্সটিটিউটের এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন । এরপর ঘোষিত হয় পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাপকদের নাম ৷ কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অবদানের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল (Nobel prize in Physics) পেলেন অ্যালেন অ্যাসপেক্ট, জনএফ ক্লজার এবং অ্যান্টন জেইলিংগার (Nobel prize in Physics for works in quantum tech) ৷ সুইডেনের স্টকহোমের কারোলিনস্কা ইন্সটিটিউটের এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করা হয় ।