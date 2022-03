পাটনা, 14 মার্চ : বিহার বিধানসভায় মেজাজ হারালেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার (Nitish Kumar Became Angry In Bihar Assembly) ৷ লখিসরাইয়ে বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনায় (Misbehavior with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) বিরোধী দল এবং বিজেপির বিধায়ক ক্রমাগত বিবাদে জড়িয়ে পড়ছিলেন ৷ যার জেরে বারবার বিহার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে (Bihar Legislature Budget Session) বাধা পড়ে ৷ ফলে মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ ৷ তিনি বলেন, ‘‘এই ঘটনায় তদন্ত করা হচ্ছে ৷ বারবার এভাবে বিষয়টিকে বিধানসভায় তোলা ঠিক নয় ৷ আমরা না কাউকে ফাঁসাই আর না কাউকে বাঁচাই ৷ বিশেষাধিকারি সমিতির রিপোর্ট জমা পড়লে, আমরা বিচার করে দেখব যে, কোন পক্ষ ঠিক ৷’’

বিহার বিধানসভায় মেজাজ হারালেন নীতীশ কুমার--

এ সময় বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন চলে ৷ যে কোনও অপরাধের রিপোর্ট আদালতে পেশ হয় ৷ সদনে পেশ হয় না ৷ দয়া করে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না ৷ যাঁর যেটা কাজ, তাঁকে সেটা করতে দিন ৷ কোনওরকম সংশয় থাকলে কথা বলা হবে ৷ এই ঘটনাকে অকারণে বড় করার প্রয়োজন নেই ৷ আপনারা সংবিধান দেখে নিন ৷ সংবিধানে কী বলা আছে ৷’’

নীতীশের মন্তব্য নিয়ে বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় সিনহা কিছুটা ক্ষুব্ধ হন ৷ নীতীশ কুমারকে তিনি বলেন, ‘‘আপনি বলে দিন সদন কীভাবে চলে, তাহলে সেই ভাবেই চালাব ৷ তিনি রাগের স্বরে বলেন, যে বিষয়ে কথা হচ্ছে, তা নিয়ে এর আগে তিনবার সদনে তিনবার ঝামেলা হয়েছে ৷ আমি বিধায়কদের অভিভাবক ৷ আমি যখনই এলাকায় যাই, লোকজন অভিযোগ করেন, পুলিশ স্টেশন ইনচার্জ ও ডিএসপি’র সঙ্গে কথা বলতে পারেন না তাঁরা ৷’’

আরও পড়ুন : Modi-Nitish : তেজস্বীদের সঙ্গে নিয়ে জাতির ভিত্তিতে জনগণনার দাবিতে মোদির কাছে নীতীশ

কেন রেগে গেলেন নীতীশ কুমার ?--

বিধায়ক সঞ্জয় সারাওগি এই বিষয়টি উত্থাপন করেন ৷ তিনি প্রশ্ন করেন, 2022 সালের প্রথম 50 দিনে লখিসরাইয়ে 9 জন দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়েছেন ৷ এ নিয়ে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে ? তিনি অভিযোগ করেন, এই 9টি মামলায় কোনও অপরাধী গ্রেফতার না হওয়ায় ৷ ওই জেলায় অপরাধীদের মনোবল আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ স্থানীয়রা ভয়ের মধ্যে রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ যার উত্তর এলাকার বিধায়ক বিজেন্দ্র যাদব দেন ৷ কিন্তু, বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সারাওগি সেই জবাবে খুশি হননি ৷ ফলে তিনি আবারও হট্টগোল শুরু করেন ৷ যার পরেই রেগে যান নীতীশ কুমার ৷

আরও পড়ুন : Transgender Recruitment in Bihar Police : রূপান্তরকামীদের জন্য একাধিক পদে সংরক্ষণ চালু বিহার পুলিশের