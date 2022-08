পটনা, 10 অগস্ট: আজ ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নীতীশ কুমার ৷ গতকালই বিহারের রাজ্যপাল ফাগু চৌহানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে নতুন করে সরকার গঠনের আর্জি জানান তিনি ৷ জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দলীয় বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকের পর জেডি(ইউ) প্রধান সিদ্ধান্ত নেন তাঁর দল বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ছাড়বে ৷ সাংবাদিকদের তিনি জানান, জেডি(ইউ)-এর সব বিধায়ক-সাংসদ-নেতাদের সর্বসম্মতিক্রমে তারা এনডিএ জোট ছেড়েছে (Nitish Kumar and Tejashwi Yadav to take oath as Mahagathbandhan Govt formed in Bihar) ৷ রবিবার রাতে নীতি আয়োগের বৈঠকের দিনই সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর ৷ এরপরই বিহারে সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ।

রাজ্যপালকে তিনি জানান, 164 জন বিধায়ক এবং একজন নির্দল বিধায়কের সমর্থন রয়েছে তাঁর পক্ষে ৷ আরজেডি-সহ 7টি দল নিয়ে মহাগঠবন্ধন সরকার গড়তে চান তিনি ৷ আর এই মহাজোটের সম্মতিতে তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন ৷

মঙ্গরবার একদিকে নীতীশ কুমারের সরকারি বাসভবনে তাঁর দলের বিধায়ক-সাংসদদের বৈঠক চলছিল ৷ অন্যদিকে লালুপ্রসাদ যাদবের সার্কুলার রোডের বাড়িতে তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে মহাগঠবন্ধনও আলাদা করে বৈঠক করে ৷ সেখানে উপস্থিত ছিল কংগ্রেস, বাম দল, হাম ৷ বৈঠক শেষে মহাগঠবন্ধন লালু-পুত্রের হাতে তাঁদের সমর্থনপত্র তুলে দেয় ৷ তাঁদের দাবি, তেজস্বী যাদবকে উপ-মুখ্য়মন্ত্রী করতে হবে ৷ পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র দফতরটিও তাঁর হাতে থাকবে এবং বিধানসভায় স্পিকারের আসনেও আরজেডি-র কাউকে বসানো হোক ৷ তেজস্বী জানিয়েছেন, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব এই নতুন সরকার গঠনের ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন ।

একুশের পর আরজেডি-র কাছেই ফিরতে হল নীতীশ কুমারকে ৷ আজ 32 বছর বয়সি তেজস্বী যাদবেরও (Tejashwi Yadav) উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করার কথা রয়েছে ৷ সম্ভবত রাজভবনে দুপুর 2টোর সময় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে ৷ আরও একবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নীতীশ কুমার ৷