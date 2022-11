মাণ্ডলা (মধ্যপ্রদেশ), 10 নভেম্বর: খারাপ রাস্তার জন্য ক্ষমা চাইছেন খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ হ্যাঁ, মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা-জবলপুর হাইওয়ের (Barela to Mandla Bad Road condition) দুর্দশার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলেন নীতিন গড়করি ৷ মান্ডলায় এমন একটি বক্তৃতার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ তাঁর সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ সোমবার একটি অনুষ্ঠানে একাধিক প্রজেক্টের উদ্বোধন করতে মধ্যপ্রদেশ গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী ৷ সেখানেই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ক্ষমা চান তিনি (Nitin Gadkari sought an apology which received applause from the crowd) ৷ উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের হাততালিতে ফেটে পড়ে সভা ৷

এদিন নীতিন গড়করি বলেন, "আমি দুঃখিত এবং ব্যথিত ৷ ভুল করলে, তার জন্য ক্ষমা চাইতে আমার কোনও দ্বিধা নেই ৷ জবলপুর হাইওয়ের (Jabalpur Highway) বারেলা থেকে মান্ডলা পর্যন্ত 63 কিমি দীর্ঘ রাস্তা 400 কোটি টাকা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ৷" এরপর তিনি স্বীকার করে নেন খারপ রাস্তার কারণে হয়রান হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ৷

এর সমাধানে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, "আমি আধিকারিকদের এখানে আসতে বলেছি ৷ তাঁদের নির্দেশ দিয়েছি, বাকি পড়ে থাকা কাজ নিয়ে আলোচনা করতে ৷ সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রজেক্টটা বাতিল করুন ৷ নতুন টেন্ডার দিন ৷ পুরনো রাস্তাটা মেরামত করে তাড়াতাড়ি একটা ভালো রাস্তার বন্দোবস্ত করুন ৷ আপনারা এখনও পর্যন্ত আপনাদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ৷" এর আগে মঙ্গলবার, একটি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গড়করি জানিয়েছিলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য দেশ তাঁর কাছে ঋণী ৷