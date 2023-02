নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: আজ বাজেট পেশ ৷ নির্মলা সীতারমন স্বাধীন ভারতে ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যিনি পরপর পাঁচবার বাজেট পেশ করছেন ৷ 2019 সালে প্রথমবার বাজেট পেশ করেন নির্মলা ৷ আর এই 2023-24 অর্থবর্ষের বাজেট তাঁর পঞ্চমতম ৷ এই সংখ্যার ভিত্তিতে তাঁর আগে রয়েছেন মোরারজি দেশাই, মনমোহন সিং, অরুণ জেটলি এবং পি চিদাম্বরম ৷ 2014 সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ৷ সেবার অর্থমন্ত্রী হন অরুণ জেটলি ৷ তিনি 2014-15 সাল থেকে 2018-19 পর্যন্ত পাঁচবার বাজেট পেশ করেছেন ৷

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ কাজের দিনে বাজেট পেশ করা হত৷ স্বাধীন ভারতেও এই প্রথাই প্রচলিত ছিল ৷ সেই রীতি ছেড়ে 2017 সালে 1 ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করেন অরুণ জেটলি ৷ তবে থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে সংসদে বাজেট পেশ হয়ে আসছে (Finance Minister Nirmala Sitharaman is the sixth minister in independent India to present five consecutive budget) ৷ শুধু এটি নয়, আরও বেশ কয়েকটি ব্যাপারে এসেছে বদল । এখন রেল বাজেট আলাদা করে পেশ হয় না ।

অরুণ জেটলি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অর্থমন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা পীযূষ গোয়েল (Piyush Goyal) 2019-20 সালের অন্তর্বর্তী বাজেট (Interim Budget) পেশ করেন ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় ফেরেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেবার নির্মলা সীতারমন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হন ৷ তিনি দেশের দ্বিতীয় মহিলা মন্ত্রী, যিনি বাজেট পেশ করছেন ৷ তাঁর আগে 1970-71 সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রথম মহিলা হিসেবে বাজেট পেশ করেন ৷

অরুণ জেটলির আগে ইউপিএ সরকারের জমানায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম (P Chidambaram) 2004-05 থেকে 2008-09 সাল পর্যন্ত পাঁচ বার বাজেট পেশ করেন ৷ কেন্দ্রে সরকার গড়েছেন অটল বিহারি বাজপেয়ী ক্ষমতায় ৷ বিজেপি সরকারের আমলে অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা 1998-99 সালে অন্তর্বর্তী এবং চূড়ান্ত বাজেট পেশ করেন ৷ লোকসভা নির্বাচনের পর তিনি 1999-2000 থেকে 2002-03 পর্যন্ত পরপর চারবার বাজেট পেশ করেছেন ৷

নরসিমহা রাওয়ের (Narasimha Rao government) জমানায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন ডঃ মনমোহন সিং (Dr Manmohan Singh) ৷ তিনি 1991-92 থেকে 1995-96 পর্যন্ত পাঁচবার বাজেট পেশ করেছেন ৷ 1991 সালে তাঁর মুক্ত অর্থনীতি, অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য মনমোহন সিং আজও স্মরণীয় ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই (Former Prime Minister Morarji Desai) 1959-60 থেকে 1963-64 পর্যন্ত 10 বার বাজেট পেশ করেছেন ৷

