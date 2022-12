নয়াদিল্লি, 15 ডিসেম্বর: 'পাপ্পু'র হদিশ দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ মঙ্গলবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেন ৷ 2022-23 অর্থবর্ষে অতিরিক্ত 3 লক্ষ কোটি টাকা চাই কেন্দ্রে, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ মোদি সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, "এখন পাপ্পু কে ?" (Who is Pappu Now ?) ৷ কৃষ্ণনগর সাংসদের সংসদীয় বক্তৃতা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় এবং রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দেয় ৷

বুধবার মহুয়া মৈত্রর প্রশ্নের পালটা জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ কারও নামোল্লেখ না-করে তিনি বলেন, "তিনি তাঁর নিজের রাজ্য (find Pappu in West Bengal) বাংলায় পাপ্পুকে খুঁজে পাবেন" ৷ মঙ্গলবার মহুয়া (Mahua Moitra) বলেছিলেন, 'প্রশ্ন এটা নয় যে বস্তি কে জ্বালিয়েছে ? কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, দেশলাইটা কার হাতে ছিল ?' এ নিয়েও মহুয়াকে একহাত নেন নির্মলা ৷ তিনি বাংলার তৃণমূল সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, "একুশের নির্বাচনে জয়ের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস হিংসা, লুঠ চালিয়েছে ৷" গুজরাতে ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার তুলনা টেনে তিনি বলেন, "আমাদের দলের কর্মীদের (বিজেপি) বাড়িতে আগুন লাগানো, লুঠ, ধর্ষণ চালিয়েছে তৃণমূল" ৷

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনৈতিক মহলে 'পাপ্পু' শব্দটি এসেছে 2014 সালে ৷ সে সময় রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে হেরে যায় কংগ্রেস ৷ তখন সেই ব্যর্থতার জন্য 'রাহুল গান্ধি'কে পাপ্পু নামে কটাক্ষ করেছিল বিরোধী শিবির ৷