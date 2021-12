কর্নাটক, 26 ডিসেম্বর : ওমিক্রনের বাড়তে থাকা সংক্রমণের জেরে এ বার কর্নাটকে রাত্রিকালীন কার্ফু ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই (Night Curfew Impose in Karnataka) ৷ 28 ডিসেম্বর রাত 10টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত 10 দিন এই রাত্রিকালীন কার্ফু চলবে কর্নাটকে (Night Curfew in Karnataka from 28 December) ৷ রবিবার, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ৷ যে বৈঠকে করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রনের বাড়তে থাকা সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিকিৎসকমহল ৷ সেই সঙ্গে পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও করা হচ্ছে (Night Curfew in Karnataka for Rising Omicron cases) ৷ তাই সংক্রমণ রুখতে রাত্রিকালীন কার্ফু জারি করছে কর্নাটক প্রশাসন ৷

এ দিন জরুরি ভিত্তিতে ডাকা ওই বৈঠকে কর্নাটকের আয়কর মন্ত্রী আর অশোক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জননেন্দ্র, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর, মুখ্যসচিব রবি কুমার, স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য আধিকারিক এবং পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ৷ যেখানে 25 ডিসেম্বর নতুন করে আরও 7টি ওমিক্রন সংক্রমণের বিষয়টি উঠে আসে ৷ এই সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরে কর্নাটকে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 38 ৷ কর্নাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে টুইটারে সে কথা জানিয়ে ছিলেন ৷

ওই 7 জনের মধ্যে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা 21 বছরের এর যুবক সম্প্রতি ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেছেন ৷ অন্যদিকে, 62 বছরের এক বৃদ্ধ সম্প্রতি দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু ফেরেন ৷ তাঁরও ওমিক্রন ধরা পড়েছে ৷ আর বছর 15’র এক কিশোর সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরেছে ৷ তাঁরও নমুনায় ওমিক্রন ধরা পড়েছে ৷ এই সংক্রামিতদের সঙ্গে যাঁরা সরাসরি ও পরোক্ষে সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের সবাইকে শনাক্ত করে খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের নমুনার পরীক্ষাও করানো হয়েছে ৷

তবে, কর্নাটক স্বাস্থ্য দফতরকে ভাবাচ্ছে বছর 15’র কিশোরের স্বাস্থ্য ৷ কারণ, বাকি দুই সংক্রামিতের ভ্যাকসিনেশন সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ কেবল ওই কিশোরের ভ্যাকসিনেশন হয়নি ৷ বাকি চারজনের সবার করোনার নয়া প্রজাতির ওমিক্রনের উপসর্গ রয়েছে ৷