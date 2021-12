লখনউ, 24 ডিসেম্বর: বাড়ছে ওমিক্রনের সংক্রমণ (Omicron scare) ৷ এই অবস্থায় আগাম সতর্কতা নিতে ফের নাইট কার্ফু চালু করছে উত্তরপ্রদেশ সরকার (Night curfew imposed in UP) ৷ রাত 11টা থেকে ভোর 5টে পর্যন্ত জারি থাকবে নাইট কার্ফু ৷ বড়দিন (UP to impose night curfew from Christmas) অর্থাৎ শনিবার থেকেই এই বিধি চালু হচ্ছে ৷ কড়াকড়ি করা হয়েছে বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জমায়েত নিয়ে ৷

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওমিক্রনের সংক্রমণ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath) ৷ তিনি নাইট কার্ফুর পাশাপাশি নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে 200 জনের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না ৷ তবে সেখানে যাবতীয় কোভিড প্রোটোকল মেনে চলতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি দোকানমালিক ও ব্যবসায়ীদের 'নো মাস্ক, নো গুডস' নীতি নিতে বলা হয়েছে ৷

মধ্যপ্রদেশের পর উত্তরপ্রদেশই দ্বিতীয় রাজ্য যেখানে আবারও জারি হল নাইট কার্ফু ৷ গতকালই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান ঘোষণা করেন যে, অবিলম্বে রাত 11টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত নাইট কার্ফু জারি করা হবে ৷ যদিও সে রাজ্যে এখনও ওমিক্রনের সংক্রমণ ছড়ায়নি ৷

এলাহাবাদ হাইকোর্ট উদ্ভুত পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন 2 মাস পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছে ৷ এই নির্দেশের ঠিক পরেই কোভিড নিয়ে কড়াকড়ির সিদ্ধান্ত নিল যোগী প্রশাসন ৷

বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশে নতুন করে 31 জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ সে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত দু'জন রোগীর শরীরে মিলেছে ওমিক্রন ৷ দু'জনেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৷