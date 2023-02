বেঙ্গালুরু, 11 ফেব্রুয়ারি: অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (Internal Security Department) এবং জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (National Investigation Agency) যৌথ অভিযানে আল কায়েদার (Al Qaeda) সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে । আটক ব্যক্তির নাম আরিফ ৷ বেঙ্গালুরুর থানিসান্দ্রার (Thanisandra) মঞ্জুনাথ নগরে (Manjunatha Nagar) থাকেন আরিফ ৷ সেখান থেকেই শনিবার সকালে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করেছে ।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত একটি বেসরকারি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরত ৷ তিনি বর্তমানে বাড়ি থেকে ওই কোম্পানিতে কাজ করছিলেন । গত দু'বছর ধরে আল কায়েদার জঙ্গি সংগঠনের (Al Qaeda terrorist organization) সঙ্গে টেলিগ্রাম মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন আরিফ । এমনটাই সূত্রের খবর ৷ এমনকী আল কায়েদা সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রুপে সক্রিয় ছিল আরিফ বলে অভিযোগ ।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিযুক্তদের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল ৷ তারা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের পুলিশের সঙ্গে একটি যৌথ অভিযান করেন ৷ আগামী মার্চ মাসে ইরাক হয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল অভিযুক্তকে আটক করা হয় (Accused preparing to go to Syria through Iraq) । তদন্ত শুরু হয়েছে । এর সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, সেসমস্ত তথ্য তদন্তের পরেই বিস্তারিতভাবে জানা যাবে ।

প্রসঙ্গত, এর আগে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অ্যান্টি-টেরর স্কোয়াড (Anti Terror Squad) সাহারানপুর থেকে সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল । অভিযুক্তকে আজহারউদ্দিন ওরফে চিরাগুদ্দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ৷ সাহারানপুরের বাসিন্দা যুবকদের মৌলবাদী করার জন্য "জেহাদি ভিডিয়ো এবং সাহিত্য" সরবরাহ করত বলে জানা গিয়েছিল । তিনি যুবকদের সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদা (Al Qaeda in Indian Subcontinent) এবং জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ-এর আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিলেন বলে সূত্রের খবর ।

