1. Anish Khan Murder Case : "পুলিশের যেতে ছ'ঘণ্টা সময় লেগেছে", আনিশ খুনে মমতাকে তোপ সেলিমের

আনিশ খান হত্যাকাণ্ডে শাসকদলের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দিলেন প্রবীণ বামনেতা মহম্মদ সেলিম ৷ পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি (Anish Khan Murder Case) ৷

2. Anish Khan Murder Case : সিটের নোটিস প্রত্যাখান, আনিশের মোবাইল দিলেন না বাবা সালেম খান

সিট ও সালেম খান সংঘাত চলছে ৷ কিন্তু কিছুতেই রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের কাছে মাথা নোয়াবেন না আনিশের বাবা (Anish Khan Murder Case) ৷



3. Salem Khan on CM Statement : 'তৃণমূল করলে ওকে এভাবে খুন হতে হত না', মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করে জানালেন আনিশের বাবা

মৃত ছাত্রনেতা আনিশ খান নাকি তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে সমর্থন করলেন না আনিশের বাবা সালেম খান (Salem Khan rejects what CM stated on Anish Khan) ৷

4. West Bengal Weather Update : আংশিক মেঘলা আকাশ, বসন্তে বৃষ্টির আবাহন

শীত আর বসন্তের সন্ধিক্ষণ ৷ কিন্তু বৃষ্টি পিছু ছাড়ছে না (West Bengal Weather Update) ৷ আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ৷ পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ৷



5. Poppy Cultivation in Jhargram : 50 বিঘা পোস্ত জমি পোড়াল আবগারি দফতর

আবগারি দফতরের অনুমতি ছাড়াই হচ্ছিল পোস্ত চাষ (Poppy Cultivation in Jhargram) ৷ খবর পেয়ে 50 বিঘা বেআইনি পোস্ত চাষ নষ্ট করল আবগারি দফতর, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 2 কোটি টাকা ।



6. Book on Anubrata Mandal : 'খেলা হবে', অনুব্রতকে নিয়ে লেখা বই উদ্বোধন ব্রাত্যর

রাজ্য রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তথা বীরভূম জেলার তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে লেখা হল বই (Book on Anubrata Mandal ) ৷ মঙ্গলবার কেষ্টকে নিয়ে লেখা এই বই প্রকাশ করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷

7. Wriddhiman Saha tweets on controversy : 'কারও ক্ষতি চাই না', হুমকি দেওয়া সাংবাদিকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঋদ্ধি

ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বিসিসিআই-এর তরফে ৷ কিন্তু কোনওভাবেই তাঁকে হুমকি দেওয়া সাংবাদিকের নাম প্রকাশে ইচ্ছুক নন বঙ্গ ক্রিকেটার ৷ তিনি কারও ক্ষতি চান না, সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন ঋদ্ধি (Wriddhiman Saha says that he does not want to harm anyone) ৷



8. Godman Ram Rahim gets Z plus security : রাম রহিমকে জেড প্লাস নিরাপত্তা দিল হরিয়ানা সরকার

ডেরা সাচ্চা সৌদার প্রধান রাম রহিমের 2017 সালে যৌন হেনস্তা ও খুনে 10 বছরের জেল হয় ৷ পরে আরও দু’টি মামলায় যাবজ্জীবন সাজা হয় তার ৷ আপাতত তাকে 21 দিনের জন্য অন্তর্বর্তীভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ৷ তার মাঝে তাকে দেওয়া হয় জেড প্লাস নিরাপত্তা (Godman Ram Rahim gets Z plus security by Hariana Government) ৷

9. Britney Spears tell all memoir: স্মৃতিকথার মূল্য 15 মিলিয়ন ডলার, চুক্তি স্বাক্ষর করলেন পপ তারকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স

জীবনস্মৃতির জন্য সাইমন অ্যান্ড শুস্টার নামক প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে 15 মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সাক্ষর করলেন পপ তারকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স (britney Spears signs massive deal for memoir) ৷



10. SRK Rajkumar Hirani New film : শাহরুখ-হিরানির নতুন ছবি নিয়ে কিছু অজানা তথ্য

রাজ কুমার হিরানির হাত ধরে পর্দায় ফিরছেন 'কিং খান' ৷ কেমন হবে এই নতুন ছবির গল্প, কোথায় হবে শ্যুটিং, কে হবেন নায়িকা সামনে এল এমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (All we know about SRKs next with Rajkumar Hirani ) ৷