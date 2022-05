ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি দ্বিতীয় ভারত-নর্ডিক শীর্ষ সম্মেলনেও অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Reaches Denmark)

2. CM in Red Road : মাথা নোয়াতে রাজি নই, ঈদে রেড রোডে সম্প্রীতির বার্তা মমতার

রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Message of Harmony by Mamata Banerjee in Red Road Eid Programme) ৷

3. Berhampore College Student Murder : এখনও থমথমে বহরমপুরের গোরাবাজার, আতঙ্কে মেস ছাড়লেন বাকি ছাত্রীরা

সোমবার সন্ধের ঘটনায় এখনও আতঙ্কের রেশ শহরের গোরাবাজার এলাকায় ৷ খুনের ঘটনার পরদিন সকালে গোরাবাজারের শহীদ সূর্য সেন রোডে মেস ছাড়লেন বাকি ছাত্রীরা (Students left the mess after college girl stabbed to death in Berhampore) ৷

4. Tathagata Roy attacks BJP: বিজেপির মজ্জায় মজ্জায় ক্যানসার, কেমোথেরাপি প্রয়োজন: তথাগত

বিজেপির মজ্জায় মজ্জায় ক্যানসার ধরে গিয়েছে ৷ এ বার কেমোথেরাপি প্রয়োজন (Tathagata Roy tweet)৷ ফের টুইট-বাণ ছুড়লেন তথাগত রায় (Tathagata Roy attacks BJP)৷

5. Akshaya Tritiya in Tarapith : বৃষ্টি মাথায় নিয়েই অক্ষয় তৃতীয়ায় ভিড় তারাপীঠ মন্দিরে

পয়লা বৈশাখের পর অক্ষয় তৃতীয়ায় পুজো হয় বিভিন্ন দোকানে ৷ মন্দিরেও অনেকে এই শুভ দিনে নতুন খাতার পুজো করিয়ে নিয়ে যান ৷

6. TMC UP chief resigns: গোয়ার পর উত্তরপ্রদেশেও ধাক্কা তৃণমূলের, সভাপতি-সহ বহু নেতার গণইস্তফা

উত্তরপ্রদেশ তৃণমূলের সভাপতি নীরজ রাই-সহ (Neeraj Rai resigns) দলের বেশ কয়েকজন সদস্য গণইস্তফা দেওয়ায় ধাক্কা খেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল (TMC UP chief resigns)৷

7. Nadia Murder : নদিয়ায় একই পরিবারের তিন সদস্যকে গলার নলি কেটে খুন

একই পরিবারের তিন সদস্যকে খুন (Nadia three members Murder of same family) ৷ ঘটনাটি নদিয়ার পলাশিপাড়ার ৷ পুলিশ দেহ পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তে ৷

8. Kailash Satyarthi on Child Freedom : সিকি শতাব্দী পর শোষণ থেকে মুক্ত হবে দেশের শিশুরা, আশাবাদী কৈলাশ সত্যার্থী

তিনি ভারতে শিশুশ্রমিক বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা ৷ তাঁর হাত ধরে ইতিমধ্যে বহু শিশু শ্রমিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে ৷ বাকিরাও পাবে, এমনকি দেশের শেষ শিশুটিও শিক্ষা, বেঁচে থাকার অন্য সব সুযোগ পাবে বলে আশ্বস্ত করলেন নোবেলজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী (Kailash Satyarthi on Child Freedom) ৷

9. Forecast of Cyclone : ধেয়ে আসছে দুর্যোগের কালো মেঘ, প্রস্তুতি সারছে প্রশাসন

মে মাসেই আয়লা, ইয়াস, আমফানের তাণ্ডব দেখেছে বাংলা । চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সুন্দরবনে ফের আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় । এই পূর্বাভাসের পরেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন (Administration of South 24 Paraganas is preparing for the upcoming Disaster) ।

10. Legal Notice to Asansol Mayor : শপথ গ্রহণের দু’মাস পার, পারিষদ বাছাই না করায় আসানসোলের মেয়রকে আইনি নোটিস

10 দিনের মধ্যে পারিষদ বাছাইয়ের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আইনি নোটিস আসানসোলের মেয়রকে (Legal Notice to Asansol Mayor for Not Selecting MIC After Two Months of Oath Taking) ৷