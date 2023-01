1.Jasprit Bumrah: চোটমুক্ত বুমরা ! শ্রীলঙ্কা সিরিজে প্রত্যাবর্তন দলের বোলিং অস্ত্রের

পিঠের চোটের কারণে বেশ কিছুদিন দলের বাইরে ছিলেন সেরা বোলার ৷ চোটমুক্ত হয়ে এবার শ্রীলঙ্কা সিরিজে দলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে জসপ্রিত বুমরার (Jasprit Bumrah included in ODI squad for Sri Lanka series) ৷

2.Rajnath on War: ভারত আগবাড়িয়ে যুদ্ধ করে না, পরোক্ষে চিনকে বার্তা রাজনাথের

মঙ্গলবার অরুণাচল প্রদেশে এক অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Defence Minister Rajnath Singh) ৷ তিনি সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর (Indian Army) সক্ষমতার প্রশংসা করেন ৷ পাশাপাশি নাম না করে চিনকেও বার্তা দেন ৷ ভারত নিজে থেকে যুদ্ধ বাধায় না বলেও জানিয়ে দেন ৷

3.Sourav Ganguly in IPL: আইপিএলে ফের 'সৌরভ' ছড়াবেন মহারাজ

আগেও দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly set to join Delhi Capitals)৷ দলের ব্যাটিং মেন্টর পদে আসীন ছিলেন ৷ এবার গত অক্টোবরে বোর্ড প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ফের পুরনো জার্সিতে ফিরছেন 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা' (Sourav Ganguly set to join Delhi Capitals as Director of Cricket) ৷

4.Delhi Shocker Incident: চাকায় কিছু আটকে বুঝতে পেরেও গাড়ি থামায়নি চালক, কাঞ্ঝাওয়ালায় তরুণী মৃত্যুর ঘটনায় নয়া তথ্য

বর্ষবরণের রাতে দিল্লিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অঞ্জলি (20) নামে এক তরুণীর ৷ ঘটনার পর তাঁর দেহ হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে প্রায় 13 কিমি নিয়ে যায় ঘাতক গাড়ির চালক ৷ ঘটনার বিবরণ শুনে শিউড়ে উঠছেন অনেকে (Kanjhawala death case)৷

5.Russian Citizen Found Dead: ওড়িশায় আরও এক রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার

ওড়িশায় আরও এক রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার হল (Russian Citizen Found Dead) ৷ এবার ঘটনাস্থল পারাদ্বীপ বন্দর ৷ এর আগে ওই রাজ্যের রায়গড়ায় দু’জন রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার হয় ৷

6.SSC Recruitment Scam: ভুল এসএসসি’র নয়, ববিতার ! হাইকোর্টে মামলা চাকরিপ্রার্থী অনামিকার

ববিতা সরকার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ভুল তথ্য দিয়েছেন (Babita Sarkar Give Wrong Information to SSC) ৷ তাই কমিশনের অ্যাকডেমিক তালিকায় ববিতা 31 নম্বরে রয়েছেন ৷ এই দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা করেছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা অনামিকা রায় ৷ এমনকি তিনি এও দাবি করেছেন, ববিতা সরকার নন, তিনি ওই চাকরির আসল দাবিদার ৷

7.Complicated Surgery: পাকস্থলীতে আটকে ব্লেড, জটিল অস্ত্রোপচারে একরত্তির প্রাণ ফেরাল এনআরএস

খেলতে খেলতে ব্লেড খেয়ে ফেলেছিল 11 মাসের দীপ(Complicated Surgery)৷ মা পিঠ চাপড়াতেই তা চলে যায় পেটে ৷ তারপর...

8.Dilip Slams Mamata Govt: কাশ্মীর শুধরে গিয়েছে, বাংলা কাশ্মীর হয়ে যাচ্ছে, বন্দে ভারতে হামলা নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

মঙ্গলবার নিউটাউনের ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপির (BJP) জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ সেখানে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সমালোচনায় সরব হন তিনি ৷

9.Sandip Chowdhury Demise: ফের দুঃসংবাদ, প্রয়াত অঞ্জন পুত্র পরিচালক সন্দীপ চৌধুরী

প্রয়াত জনপ্রিয় পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর পুত্র সন্দীপ চৌধুরী (Sandip Chowdhury Passes Away)৷

10.Train Cancel: বাতিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন, দেখে নিন তালিকা

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (Northeast Frontier Railway) বাতিল করল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন । পাশাপাশি আংশিক বাতিল ও বিকল্প পথে চালানো হবে বেশ কিছু ট্রেন । এর জেরে বছরের শুরুতেই বিপাকে যাত্রীরা ।