1. Remembering Sumitra Sen: তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে ! তারার দেশে সুমিত্রা সেন, অভিভাবকহীন 'ত্রিবেণী'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের আকাশ থেকে খসে গেল আরেকটি তারা ৷ প্রয়াত সুমিত্রা সেন ৷ স্বর্নালী এক সুরের জীবনযাত্রা থামল অচিরেই (Sumitra Sen Passes Away) ৷

2. Sumitra Sen Passes Away: বছরের শুরুতেই নক্ষত্রপতন ! প্রয়াত বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুমিত্রা সেন

সোমবারই সুমিত্রা সেনকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল । মঙ্গলবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গায়িকা (Eminent Rabindra Sangeet Artist Sumitra Sen) ।

3. Bharat Jodo Yatra: ভারত জোড়ো যাত্রা সফল হোক, রাম মন্দিরের পুরোহিত চিঠি দিলেন রাহুলকে

তিনি রামজন্মভূমি মন্দিরের পুরোহিত ৷ কিন্তু রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রায় তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে (Ram Janmabhoomi temple priest writes letter to Rahul Gandhi) ৷

4. Money Recovered: শহরে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা, গ্রেফতার 9

50 লক্ষেরও বেশি বেহিসেবি টাকা পাওয়া গেল রবীন্দ্র সরণি এবং এমজি রোডের একটি গোডাউনে ৷ এই টাকা কোথা থেকে এল, তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ (Kolkata Police recovered large amount of money) ৷

5. Suvendu Adhikari: 'দিদির দূত, নাকি দিদির ভূত' ! মমতাকে নিশানা করে কটাক্ষ শুভেন্দুর

ফের প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Abhishek Banerjee) নিশানা করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ হাওড়ার সভামঞ্চ থেকে কী বললেন তিনি ?

6. Vande Bharat Express: বন্দে ভারতকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল পাথর, ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচের দরজা

সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় ৷ কুমারগঞ্জ স্টেশনের কাছে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে (stone pelting in NJP Howrah Vande Bharat Express) ৷

7. Martina Navratilova: জোড়া ক্যানসারে আক্রান্ত মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, উৎকণ্ঠা টেনিসমহলে

এর আগে 2010-এও স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রাক্তন বিশ্বের পয়লা নম্বর র্টিনা নাভ্রাতিলোভা (Martina Navratilova) ৷ সে যাত্রায় সেরে উঠলেও 66-তে এসে ফের কর্কট রোগের শিকার 18টি সিঙ্গলস গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন ৷

8. Madhumita Sarcar Exclusive: 'দিলখুশ' নিয়ে মনখোলা আড্ডায় মধুমিতা সরকার

20 জানুয়ারি আসছে রাহুল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'দিলখুশ'। টলিউড পাচ্ছে নতুন এক জুটিকে। মধুমিতা সরকার এবং সোহম মজুমদারকে। এছাড়া আরও তিনজোড়া জুটি থাকছে এই ছবিতে। সোহমের সঙ্গে অনস্ক্রিন এবং অফস্ক্রিন জুটি নিয়ে ইটিভি ভারত-কে কী বললেন মধুমিতা সরকার? আসুন জেনে নিই (Madhumita Sarcar shares her thoughts on upcoming film) ৷

9. Abhimanyu Easwaran: উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে খেলতে নামছেন অভিমন্যু

রঞ্জি ট্রফির চতুর্থ ম্য়াচে কাল উত্তরাখণ্ডের মুখোমুখি বাংলা ৷ দেরাদুনে সেই ম্যাচে নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে নামছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ (Abhimanyu Easwaran is all set to play at his named stadium) ৷

10. Mother Kills Daughter: দু'মাসের মেয়েকে চারতলা থেকে ছুড়ে ফেললেন মা !

দু'মাসে শিশুকন্য়াকে খুনের (Mother Killed Daughter) অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে ৷ গুজরাতের আমেদাবাদের (Ahmedabad) শাহিবাগ থানা এলাকার (Shahibaug police station) ঘটনায় চাঞ্চল্য ৷