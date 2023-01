1. Mamata Banerjee: প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গে মমতার প্রতিক্রিয়া কি নিছকই সৌজন্য !

সোমবার নজরুল মঞ্চে একশো দিনের কাজে (MNREGS) কেন্দ্রের বকেয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) কাছে ৷ তিনি এই নিয়ে একাধিক অভিযোগ করলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) এই নিয়ে কিছু বলতে নারাজ ৷ প্রধানমন্ত্রীর মাতৃবিয়োগের কারণেই এই অবস্থান বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ৷

2. TMC Leader slams MLA: বিধায়ক 'অপদার্থ', তাঁর অনুগামীরা 'কুকুর' ! তৃণমূল নেতার মন্তব্যে শোরগোল

পঞ্চায়েত ভোটের (WB Panchayat Election 2023) আগে ফের প্রকাশ্য়ে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল (TMC Factionalism) ৷ পূর্ব বর্ধমানের (Purba Bardhaman) জামালপুরের (Jamalpur) বিধায়ককে 'অপদার্থ' বললেন দলেরই নেতা (TMC Leader slams MLA) !

3. Tunisha Sharma Death Case: ধর্ম বদলে প্ররোচিত করা হয়নি তুনিশাকে, দাবি শিজানের পরিবারের

প্রয়াত অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার পরিবারের বিরুদ্ধে এবার পালটা অভিযোগের তির দাগল শিজান খানের পরিবার ৷ মুম্বইয়ে সম্প্রতি আইনজীবীর সঙ্গে একটি সংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় শিজানের পরিবারের তরফে ৷ সেখানে শিজানের বোন ফলক এবং পরিবারের অন্যান্যরা জানান, লাভ জিহাদের যে তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা চলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ তুনিশাকে কখনওই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া হয়নি(Kin of Sheezan Khan on Tunisha Sharma) ৷

4. Mamata Banerjee: ধানের পোকার মতো দলের পোকাও সমূলে বিনাশ করতে চান মমতা

তৃণমূলের নিচুতলার একাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠছে বারবার ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল ৷ এবার দুর্নীতি রোধে কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee gives strong message to party men) ৷

5. Pradhan Mantri Awas Yojana: 'দল সাম্মানিক পেলে ছেলেদের তেলের খরচ দিই !' ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে সাফাই তৃণমূল নেতার

পাঁড়ুইয়ের ভাইরাল ভিডিয়ো (Viral VDO) নিয়ে মুখ খুললেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা আনোয়ার সিকদার (Anwar Sikdar) ৷ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) সম্পর্কে কী বললেন তিনি ?

6. Student Died in Road Accident: আটক হওয়া ঘাতক ব্যক্তির নাম জানানো হোক, বিক্ষোভে অনড় আলিয়ার ছাত্ররা

পুলিশ ঘাতক ব্যক্তিকে আটক করলেও তার নাম প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না ৷ ঘাতক ব্য়ক্তির নাম প্রকাশ্যে আনা হোক, এই মর্মে বিক্ষোভ জারি আলিয়ার ছাত্রদের (Police have traced the car in Newtown hit and run case) ৷

7. College Student Stabbed to Death: প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীকে কুপিয়ে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে খুন করল এক ছাত্র (A Girl Stabbed to death in a Bengaluru college) ৷ পরে একই অস্ত্র দিয়ে নিজেও আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা ওই ছাত্রের ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছাত্রীর ৷ আশংকাজনক কলেজ ছাত্র আপাতত ভর্তি হাসপাতালে ৷

8. Parents Protest in a School: বিনা রশিদে 1000 টাকা ডোনেশন! অভিভাবকদের বিক্ষোভে উত্তাল আসানসোলের সরকারি স্কুল

বিনা রশিদে স্কুলের পড়ুয়াদের থেকে 1000 টাকা ডোনেশন নেওয়ার অভিযোগ সরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে (Parents protest in a government school) ৷ প্রতিবাদে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের অভিভাবকদের ৷ আসানসোলের এস বি গরাই রোডে তুলসীরানি বালিকা সদন স্কুলের ঘটনা ।

9. PM Awas Yojana: আবাস যোজনায় চূড়ান্ত তালিকা নাম না থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে পুরাতন মালদায়

আবাস যোজনায় চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত মালদায় (Malda) ৷ অভিযোগ, সেই তালিকায় নাম নেই অনেক গরিবের ৷ ফলে বিক্ষোভের আগুন বাড়ছে পুরাতন মালদায় ৷ ভোটের আগে শঙ্কায় তৃণমূল (Trinamool Congress) পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ৷

10. Joka Metro Service Disrupted: প্রথমদিনেই জোকা স্টেশনে টোকেন আটকে বিকল এএফসি পিসি গেট

যাত্রী পরিষেবার প্রথম দিনেই বিপত্তি ৷ জোকা স্টেশন থেকে বেরনোর সময় একযাত্রীর টোকেন আটকে যায় (On First day Service AFC PC Gate Crippled at Joka Station by Blocking Token) ৷ যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ একটি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ যাত্রীদের থেকে টোকেন নিয়ে, তাঁদের পাশের লোহার গেট খুলে বের করা হয় ৷