1.Commercial LPG Price Hike: 'নিউ ইয়ার গিফ্ট' ! বাণ্যিজিক গ্যাসের দাম বাড়ায় কটাক্ষ কংগ্রেসের

2023 সালের প্রথম দিনেই বাড়ল বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম (Commercial LPG Price Hike) ৷ সিলিন্ডার পিছু দাম বাড়ানো হল, 25 টাকা ৷ কংগ্রেসের কটাক্ষ, এটাই 'নতুন বছরের উপহার' (New Year Gift) !

2.Sandeep Singh: মহিলা প্রশিক্ষককে ডেকে যৌন হেনস্থা ! কাঠগড়ায় হরিয়ানার ক্রীড়ামন্ত্রী

হরিয়ানার ক্রীড়ামন্ত্রী (Haryana Sports Minister) সন্দীপ সিংয়ের (Sandeep Singh) বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা এবং নারীর সম্ভ্রমহানির (Sexual Harassment and Outraging Modesty of a Woman) মতো গুরুতর অভিযোগ উঠল ৷ রুজু হল মামলা ৷ এক মহিলা প্রশিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

3.Rishabh Pant: দুর্ঘটনায় চোট গুরুতর, বর্ডার গাভাসকার ট্রফিতে থাকছেন না পন্ত

গুরুতর চোটের কারণে বেশ কয়েকমাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে ভারতীয় উইকেট রক্ষক ঋষভ পন্তকে(Rishabh Pant)৷ বিসিসিআই জানিয়েছে, বর্ডার গাভাসকার ট্রফিও মিস করবেন তিনি ৷ তবে তাঁর পরিবর্তে কে খেলবেন তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷

4.Covid in India: গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত আরও 265, মৃত 3

দেশে গত 24 ঘণ্টায় আরও 265 জন কোভিডে (Covid in India) আক্রান্ত হয়েছেন ৷ এই সময়ে করোনায় (Coronavirus in India) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় 3 জনের ৷ কমেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা (Active Covid cases)৷

5.Punjab Road Accident: বর্ষবরণের রাতে অটো-গাড়ির সংঘর্ষ ! মৃত 5

প্রাক-নববর্ষের রাত যে এমনটা হবে, তা কে জানত ? অটোয় বাড়ি ফিরছিলেন 12 জন তরতাজা যুবক ৷ ফিরতি পথে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন 5 জন ৷ বাকিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক (terrible accident at Amritsar-Attari Road Gharinda Chowk) ৷

6.BCCI Best Cricketers in 2022: তিন ফরম্যাটে সেরাদের তালিকা প্রকাশ বিসিসিআই’র, টেস্ট ও টি-20’তে সেরা ঋষভ-সূর্য

বিসিসিআই 2022 সালে আন্তর্জাতিক স্তরে তিন ফরম্যাটে সেরা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে (BCCI Released List of Best Cricketers in 2022) ৷ সেরা হলেন সূর্যকুমার যাদব, ভুবনেশ্বর কুমার, শ্রেয়স আইয়ার, মহম্মদ সিরাজ, ঋষভ পন্থ এবং জসপ্রীত বুমরা ৷

7.Swapan Majumder: 'জ্যোতিপ্রিয় চাল চোর' কড়া কটাক্ষ বিজেপি বিধায়ক স্বপনের

'হুমকি'-বিতর্কে বিধায়ক স্বপনের নিশানায় এবার জ্যোতিপ্রিয় (Jyotipriya Mallick) ! আক্রমণ করতে গিয়ে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে 'চাল চোর'-বলে কটাক্ষ করলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক (Swapan Majumder ) ।

8.TMC Foundation Day: দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইতিহাস মনে করালেন দলনেত্রী, অভিষেক দিলেন লড়াইয়ের বার্তা

তৃণমূল কংগ্রেসের 25 বছর পূর্তিতে ইতিহাস মনে করালেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ আর দলীয় নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) দিলেন লড়াইয়ের বার্তা (Mamata-Abhishek on TMC Foundation Day)৷

9.New Year Resolutions: নতুন বছরের কী পরিকল্পনা টলি সেলেবদের, শুনে নিন তাঁদের মুখ থেকেই

নতুন উদ্যমে নতুন বছরটা শুরু করতে চাইছেন টলিপাড়ার সেলেবরা (New Year Resolutions) ৷ 2023 নিয়ে কী বলছেন সন্দীপ্তা, ভাস্বর, তৃণা?

10.New Year-Eve for Swiggy: বর্ষবরণের রাতে সুইগিতে লক্ষ লক্ষ বিরিয়ানি-চিপস-খিচুড়ির আবদার, চাহিদা তুঙ্গে কন্ডোমেরও

নতুন বছরের আগের রাতে আপনি কি সুইগিতে অর্ডার দিয়েছিলেন ? ফুড ডেলিভারি অ্যাপটি উৎসবের আবহে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ বিরিয়ানি, পিৎজা থেকে শুরু করে চিপস পাঠিয়েছে ৷ আরও কিছু অর্ডার এসেছে সংস্থাটির কাছে (New Year Eve Order Swiggy) ৷