1.New Year 2023: নববর্ষ জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক, 23-এ শুভেচ্ছা বার্তা রাষ্ট্রপতির

আজ ইংরাজি নববর্ষ (New Year 2023)৷ 2022 সালকে বিদায় জানিয়ে শুরু 2023 সালের পথ চলা ৷ এই মুহূর্তে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷

2.Earthquake in Delhi NCR: নতুন বছরের রাতে রাজধানীতে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লিতে ভূমিকম্প ৷ বছরের প্রথম দিনের শুরুতেই সামান্য কেঁপে উঠল রাজধানী ৷ তবে তীব্রতা 3.8 (Earthquake of 3.8 magnitude strikes Delhi NCR) ৷

3.Drugs Seized in Navi Mumbai: বর্ষবরণের রাতে কোটি টাকার মাদক-সহ গ্রেফতার 16 নাইজেরিয়ান

নবি মুম্বইয়ের নববর্ষের আগে 1 কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত (Drugs Worth Rs 1 cr Seized) করলেন পুলিশ ও নার্কোটিক সেলের গোয়েন্দারা ৷ সেই সঙ্গে 16 জন নাইজেরিয়ানকে গ্রেফতারও করা হয়েছে (16 Nigerians Held with Drugs) ৷ নববর্ষের পার্টিতে সেগুলি সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের ৷

4.Dilip Ghosh: 'রাম-নাম শুনলে ভূত পালায়, এখন তৃণমূলও পালাচ্ছে', কটাক্ষ দিলীপের

বিজেপির সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) নাম না করে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (CM Mamata Banerjee) ৷ হাওড়া স্টেশনে জয় শ্রী রাম ধ্বনি প্রসঙ্গে শাসকদলকে একহাত নিলেন তিনি ৷

5.PM Modi Mother Heeraben: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা প্রয়াত হীরাবেনের স্মরণে অনুষ্ঠান ভাদনগরে

মৃত্যু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা হীরাবেনের ৷ আজ, রবিবার গুজরাতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে (Prayer Meet for Heeraben Modi) ৷

6.PM Modi New Year Wish: স্বাগত 2023, দেশবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

দেখতে দেখতে এসে পড়ল আরও একটা নতুন বছর । নতুন আশা, নতুন উদ্যম নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানল গোটা বিশ্ব । উৎসবে উন্মাদনায় 2023-কে স্বাগত জানাল দেশও। শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও (PM Modi wished the country on the eve of New Year )।

7.BJP MLA Controversy: 'পুলিশ তৃণমূলের চটিচাটা', হুমকি বিতর্কে ঘি ঢাললেন বিধায়ক স্বপন

শনিবার একটি দলীয় সভা থেকে পুলিশকে মারধরের হুমকি দিয়েছেন ৷ এরপর পুলিশ অধিকর্তাকে 'তৃণমূলের চটিচাটা' বলে উল্লেখ করলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ৷ বিতর্কের পর আরেক বিতর্ক (BJP MLA Swapan Majumder) ৷

8.Kolkata Market Price: নতুন বছরে প্রথম দিনে বাজারে সবজি-মাছ-মাংসের কত দাম ? রইল বাজারদর

বাজারে শীতের মরশুমি সবজি, মাছ ৷ মাংস, ডিমের দাম কমল নাকি বাড়ল ? বাজার যাওয়ার আগে একনজরে রইল আজকের বাজার দর (Market Price of Kolkata) ৷

9.New Year Greetings in Sand Art: পুরীর সমুদ্র সৈকতে শিল্পকর্মে নতুন বছরকে স্বাগত বালুশিল্পীর

রাত পোহালেই ইংরেজি নববর্ষ (Happy New Year 2023) ৷ কয়েকঘণ্টা পরেই বর্ষবরণের আনন্দে মেতে উঠবে দেশবাসী ৷ তার আগেই দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে, পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালি দিয়ে শিল্পকার্য তুলে ধরলেন বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক ৷ শনিবার বর্ষশেষের দিন বালির মধ্যে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে লিখলেন 'হ্যাপি নিউ ইয়ার 2023' । জগন্নাথ দেবের মুর্তিও ফুটিয়ে তুলেছেন (sand artist sudarshan pattnaik) ৷ এদিন শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক (Sudarshan Pattnaik) বলেন, "প্রতি বছরই তিনি সমুদ্র সৈকতে বালির মধ্যে বিভিন্নভাবে নিজে শিল্প কর্ম ফুটিয়ে তোলেন ৷ এই বছরও তার অন্যথা হয়নি ৷"

10.Portrait of Lord Krishna: গুরুভায়ুর মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 101টি ছবি উপহার দিলেন জাসনা

প্রথমে ছিল ভালোলাগা । আর সেই ভাল লাগা থেকেই তৈরি হল কৌতূহল । কৌতূহল থেকে মিলল পরিশ্রমের অনুপ্রেরণা । শেষমেশ পরিবার ও পরিচিতদের অবাক করে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 101টি ছবি আঁকলেন কেরলের জাসনা সেলিম (Jasna Salim to gift the portraits to Guruvayoor temple )