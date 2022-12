1. Rahul as PM candidate: রাহুলকে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে দিলে আপত্তি নেই নীতীশের

2024 এর লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha Elections 2024) মোদি বিরোধী মুখ কে হবে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই রাজনৈতিক মহলে ৷ তবে কংগ্রেস রাহুল গান্ধিকে (Rahul Gandhi) প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করলে তাঁর কোনও আপত্তি নেই ৷ শনিবার জানালেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার (Nitish Kumar) ৷

2. Vande Bharat Express: বছর শুরুতে পরিষেবা শুরু বন্দে ভারতেরও, রইল সফরসূচি ও ভাড়ার তালিকা

1 জানুয়ারি থেকে যাত্রী পরিষেবা শুরু করছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) ৷ এই ট্রেনের সময়সূচি ও ভাড়া ঠিক কত ?

3. Amit Shah on ITBP: আইটিবিপি সীমান্তে থাকলে কেউ ভারতের ইঞ্চি জমিও দখল করতে পারবে না, মন্তব্য অমিত শাহের

শনিবার কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে আইটিবিপির (ITBP) সেন্ট্রাল ডিটেক্টিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) হাজির ছিলেন ৷ সেখানেই তিনি ওই বাহিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন ৷

4. Drones Captured by BSF: বাইশে বাজেয়াপ্ত 22টি ড্রোন, 317 কিলো মাদক ! পঞ্জাবের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে আশঙ্কা

2022 সালে পঞ্জাবের (Punjab) অন্তগর্ত ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত (India Pakistan Border) লাগোয়া এলাকা থেকে 22টি ড্রোন (Drones) বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ (BSF) ৷ এমন ঘটনায় রাজ্য ও দেশের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে আশঙ্কা ৷

5. Pope Emeritus Benedict XVI: 95 বছর বয়সে প্রয়াত পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (Pope Emeritus Benedict XVI) ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 95 বছর ৷

6. Year Ending Celebration: বর্ষশেষের আনন্দের নতুন ডেস্টিনেশন, সংগ্রামীদের আলিপুর মিউজিয়ামেও উঠল দেদার সেলফি!

বাঙালি হুজুকে ও ভ্রমণ প্রেমী ৷ তাই বছরের শেষে দিনে উৎসবে আনন্দে মাতবে কলকাতা তা জানাই ছিল ৷ শনিবার হলও তাই ৷ শহরের নানা পর্যটন স্থল, বিনোদন পার্কে এদিন উপচে পড়েছিল আম জনতার ভিড় ৷

7. New Year Eve at Digha: বছর শেষের দিনে দিঘাজুড়ে উৎসবের আমেজ, উপচে পড়ল ভিড়

শনিবার বছরের শেষ দিন ৷ কয়েক ঘণ্টা পরই শুরু হবে বর্ষবরণের উৎসব (New Year Eve) ৷ সেই উপলক্ষে সৈকতনগরী দিঘায় (Digha) নানা আয়োজন করা হয়েছে ৷ থাকছে বিনোদনের হরেক ব্যবস্থা ৷ সেসবের মজা নিতে হাজির পর্যটকরা ৷ বস্তুত, এদিন দিঘায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷

8. Himanta on Rahul Remark: রাহুলের উচিত নাগপুরে গিয়ে ভারত মাতাকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া, কটাক্ষ হিমন্তর

বিজেপি (BJP) ও আরএসএসকে (RSS) গুরু বলে অভিহিত করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) । এই বিষয়ে বিজেপি নেতা তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Himanta Biswa Sarma) বলেন, ‘‘যদি তাই হয়, তাহলে রাহুলকে নাগপুরে এসে 'ভারত মাতার' পতাকায় গুরুদক্ষিণা দেওয়া উচিত ।’’

9. Spitting Problem in Medinipur: যত্রতত্র থুতু ফেলার কারণে মেদিনীপুরে বাড়ছে সংক্রমণ, নষ্ট হচ্ছে শহরের সৌন্দর্যায়ন

করোনা অতিমারির বিধিনিষেধ উঠতেই, যত্রতত্র থুতু ফেলার বদ-অভ্যেস মাথাচারা দিয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ মেদিনীপুর শহরে সেই ছবিই উঠে এসেছে ৷ ফলে, বাড়ছে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা (Diseases are Increasing in Medinipur due to Spitting Habit) ৷

10. Playboy Slip: নাম-ফোন নম্বর দিয়ে প্লেবয় লেখা কাগজ ছড়াচ্ছে রায়পুরের বাড়িতে বাড়িতে

প্লেবয় লেখা কাগজের টুকরো (Playboy Slip) বাড়ি বাড়িতে ফেলে রেখে যাচ্ছিল কেউ ৷ ছত্তীশগড়ের (Chhattisgarh) রায়পুরের ঘটনা ৷ পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ মূলচক্রীদের সন্ধান চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷